Köpare av hus från Älvsbytalo nöjdast med sitt husköp

Älvsbytalon talotehtaan uudistus valmistui – ensimmäiset uuden talomalliston talot on toimitettu asukkaille 23.2.2018 09:59 | Tiedote

Älvsbytalon historian suurin muutostyö, kokonaan uuden talomalliston lanseeraus ja talotehtaan tuotantolinjaston uusiminen on valmistunut. Ensimmäisenä linjastolle pääsi suosittu Siiri-talo, joka on Älvsbytalon malliston pienin talomalli. Ensimmäiset uudelta linjastolta valmistuneet talot on jo toimitettu asiakkaille ja pystytetty. Laitteiston hienosäätö on suoritettu ja tehdas toimii suunnitellusti.