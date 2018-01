Kopterikamerat - nouseva ilmiö matkailussa

Nykyään kuka tahansa voi tuottaa huikeaa ilmakuvaa kopterikameralla eli dronella, ja sen jälkeen jakaa sisällön sosiaalisen median kanaviin. Dronet ovat kasvattaneet suosiotaan matkailijoiden keskuudessa, koska niiden käyttö on helppoa, niillä voi ikuistaa esimerkiksi omia urheilusuorituksia ja niiden tuottaman sisällön jakaminen on nopeaa.

Tervetuloa kuulemaan Matka 2018 -messuille, mitä hyötyä dronesta on matkailussa.

Aika: Torstaina 18.1. klo 10.00

Paikka: Inspiration Stage, Matkamessut, halli 7

Aihe: Travel with drones / Annika Karstadt, Senior Communication Manager EMEA at DJI (esitys on englanniksi)

Esityksen jälkeen on mahdollisuus itse kokeilla dronen lennättämistä. Ilmoittautumiset ennakkoon riikka.luomanpaa@messukeskus.com tai paikan päällä luennon jälkeen. HUOM! Demolennätykseen voidaan ottaa vain kuusi ensiksi ilmoittautunutta.

Lisätietoja droneista: DJI, Annika Karstadt, Senior Communication Manager EMEA, annika.karstadt@dji.com

Lisätietoja drone-luennosta ja kokeilusta: Messukeskus, tiedottaja Riikka Luomanpää, p. 050 540 4231, riikka.luomanpaa@messukeskus.com

Lisätietoja Matka 2018 -messuista: Messukeskus, tiedottaja Johanna Suni p. 040 515 4216, johanna.suni@messukeskus.com

Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkamessut järjestetään 17.–21.1.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Kansainvälinen ostotapahtuma Matka Workshop Day avaa Matkamessut 17.1. Matkamessujen ensimmäinen päivä 18.1. on ammattilaispäivä. Messut on auki yleisölle 19.–21.1.2018. Samaan aikaan Matkamessujen kanssa Helsingin Caravan-messut | www.matkamessut.fi | www.facebook.com/matkamessut | @matkatravelfair | #matka2018 |