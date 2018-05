Korealaisen elokuvan tutkijat koolla Helsingissä

Helsingin yliopistossa järjestetään korealaiseen elokuvaan keskittyvä konferenssi Korean Screen Culture Conference 24.–25. toukokuuta.

Suomen elokuvateattereissa on hiljattain nähty kaksi korealaista elokuvaa: A Taxi Driver (2017) ja The Handmaiden (2017). Tutkijat käsittelevät näitä elokuvia konferenssiesityksissään:

Chi-Yun Shin (Sheffield Hallam University): “In Another Time and Place: Translating Gothic Romance in The Handmaiden”

Andrew Jackson (Monash University)‘“Tell our story” The Kwangju Uprising, Correspondents, Taxi Drivers and A Taxi Driver"

Kyoung-suk Sung (University of Rheinische Friedrich Wilhelms Bonn) “Homage to the 80s: Representation of Historical Events in the 80s in Korean Historical Films, focusing on Taxi Driver (2017) and 1987 (2017)”

Pohjois-Korean elokuvista puhuu Chris Green (Leiden University): “Revealing Voices? North Korean Males and the South Korean Mediascape”.

Korean Screen Culture Conference järjestetään 24.–25. toukokuuta Helsingin yliopiston päärakennuksella (Fabianinkatu 33).

Luentojen ajankohdat ja salit löytyvät konferenssin ohjelmasta (PDF)

Median edustajilla on vapaa pääsy seuraamaan luentoja.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Andrew Logie, puhelin 044 242 7669, andrew.logie@helsinki.fi