//Korjattu tiedote: Kennelliitto palkitsee 18 sankarikoiraa ihmishenkien pelastamisesta

//Tiedotteeseen korjattu: Saksanpaimenkoira Brada pelasti omistajansa häkämyrkytykseltä tammikuussa 2018 (ei 2017). Ja lisätty kuva Piitusta. // Kennelliitto myöntää vuonna 2018 Sankarikoiran arvon 18 koiralle. Lisäksi 11 koiraa saa kunniamaininnan tekemästään urotyöstä. Sankarikoiran arvon voi saada koira, joka on vaikuttanut merkittävästi siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut. Kennelliitto palkitsee Sankarikoirat Koiramessut-tapahtumassa sunnuntaina 16. joulukuuta Messukeskuksessa Helsingissä.

Sankarikoiran arvon saavat tänä vuonna labradorinnoutaja Aku, bokseri Alli, saksanpaimenkoira Brada, amerikanstaffordshirenterrieri Camo,saksanpaimenkoira Edi,monirotuinen Hessu,jämtlanninpystykorva Iska, pitkäkarvainen hollanninpaimenkoira Kaida,monirotuinen Lassi,kääpiösnautseri Lennart,lyhytkarvainen chihuahua Lily,keskikokoinen villakoira Milo,suomenpystykorva Piitu,novascotiannoutaja Sera, kultainennoutaja Soni,boerboel (ei FCI:n tunnustama rotu) Sumo, jackrusselinterrieri Täplä ja isovillakoira Turre.

Kunniamaininnalla palkitaan sileäkarvainen kettuterrieri Hertta, lyhytkarvainen saksanseisoja Jussa, whippet Kössi, espanjanvesikoira Lili, schipperke Mykkä, ceskyterrieri Onni, monirotuinen Siru, chihuahua Taika, monirotuinen Tiipero, berninpaimenkoira Viljo-Valdemar ja monirotuinen Ykä.

- Kennelliitolla on taas ilo palkita sankarikoiria, joita on tänäkin vuonna useita. Tänäkin vuonna sankarikoirien tarinat osoittavat, kuinka monilla eri tavoilla koira voi auttaa ihmistä. Tällaiset positiiviset viestit koirien ja ihmisten hyvästä suhteesta ovat enemmän kuin tervetulleita, toteaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Kennelliiton hallitus otti käyttöön Sankarikoira-arvonimen ensimmäisen kerran vuonna 1997. Sankarikoira® on Kennelliiton rekisteröimä tavaramerkki. Kennelliitto myöntää Sankarikoira-arvoja koirille, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut. Koira voi saada Kennelliiton kunniamaininnan myös muista sankariteoista.

Eniten Sankarikoiran arvoja on tänä vuonna myönnetty koirille, jotka löysivät apua tarvitsevan ihmisen. Koirat myös hakivat apua tilanteissa, joissa oli hengenvaara.

Koirat pelastivat ihmishenkiä varoittamalla sairaskohtauksista ja hengenvaarallisista tilanteista kuten tulipalosta, räjähdyksestä tai häkämyrkytyksestä.Ne myös puolustivat ihmisiä eri tilanteissa ja auttoivat pelastamaan ihmisiä hukkumiselta. Palkituissa koirissa on tänä vuonna mukana myös poliisin virkakoira.

Koirat pelastivat hengenvaarallisista tilanteista

Monirotuinen Lassi huomasi katon romahtamisen aiheuttaman vaaran. Heinäkuussa 2018 Lassin omistajan perheen nukkuessa kuului hiljainen pamahdusääni. Lassi oli perheen koirista ainut, joka reagoi ääneen, ja hyppäsi emännän sängylle. Hän itse ajatteli äänen tulleen koiraportista ja yritti jatkaa uniaan. Ääni toistui aina välillä. Pian Lassi hyppäsi hänen viereensä ja käyttäytyi levottomasti. Lassi yritti töniä emäntäänsä ja läpsi tassuilla niin, että tämä heräsi. Lassi kävi jopa hänen päälleen makaamaan. Kaikki tämä oli täysin poikkeuksellista käytöstä. Omistaja yritti saada Lassin rauhoittumaan. Lassi haukahti ja nousi ylös hätääntyneenä. Omistaja luuli edelleen, että joku on portilla. Muut koirat olivat edelleen rauhallisia. Pian Lassi alkoi haukkua raivokkaasti, eikä lopettanut emännän yrityksistä huolimatta. Tämän oli pakko nousta ylös ja mennä tarkistamaan asia. Hän meni olohuoneeseen ja näki, että katto oli romahtamaisillaan hänen sohvalla nukkuvan miehensä päälle. Omistaja tajusi, ettei ollut montaa minuuttia aikaa, ennen kuin rakenteet antaisivat periksi ja koko katto romahtaisi. Hän herätti koko perheen ja he siirsivät lapset turvaan. Miehen kanssa he tukivat katon paikoilleen hätäapuna. Lassin ansiosta ehdittiin toimia ajoissa.

Chihuahua Lily haki apua tukehtumassa olevalle. Huhtikuussa 2018 Lilyn emäntä oli kotona syömässä iltapalaa. Hänen miehensä oli jo mennyt nukkumaan. Emäntä söi leipää eikä yhtäkkiä saanut enää henkeä. Hän ei päässyt liikkumaan, ei huutamaan, eikä toimimaan. Lily huomasi tilanteen ja juoksi makuuhuoneeseen kovasti haukkuen. Lily sai toiminnallaan isäntänsä hereille. Mies yritti auttaa tukehtuvaa vaimoaan napauttamalla häntä lapaluiden väliin useamman kerran voimalla. Pikkuhiljaa tämä sai enemmän ilmaa ja näytettyä miehelle, että jatkaa toimien samoin. Mies soitti hätänumeroon ja tilanne saatiin hoidettua. Lilyn ansiosta tukehtumisvaarassa oleva pelastui.

Suomenpystykorva Piitu puolusti omistajaansa sekä omistajan tytärtä karhulta. Syksyisenä sunnuntaina 2017 Piitun omistaja lähti tyttärensä ja koiransa kanssa lintumetsälle. Kun he olivat palaamassa autolle, karhu juoksi täyttä vauhtia heitä kohti. Piitu säntäsi karhun eteen ja aloitti ärhäkän haukun puolustaakseen omistajaansa ja tytärtä. Karhu teki käännöksen koiran edessä ja pujahti kuusikkoon Piitun saattelemana. Rohkean Piitun ansiosta karhu lähti tiehensä.

Boerboel (ei FCI:n tunnustama rotu) Sumo auttoi estämään lämminvesivaraajan räjähtämisen. Tammikuussa 2018 kun Sumon perhe oli käymässä nukkumaan, koira oli hieman levoton ja sitä komennettiin olemaan hiljaa. Pihalla liikkuu usein peuroja, joten Sumon ajateltiin reagoineen niihin. Aamuyöllä Sumo herätti perheen niin kovalla haukulla ja hyppimällä sänkyyn heidän päällensä, että perheen oli pakko nousta katsomaan, mistä on kyse. Pian alkoi kuulua joka puolelta taloa kovaa kohinaa, pauketta ja natinaa. Unisenakin perheen isä ymmärsi, mikä on vikana. Lämminvesivaraaja, joka lämmittää talon, oli ylikuumentunut, ja paine patteriverkossa oli todella kova. Paine sai koko talon tärisemään. Perheen isäsyöksyi autotalliin, missä varaaja on, ja otti siitä virrat pois. Putkimies saapui parin tunnin kuluttua, jolloin pahin rytinä ja pauke oli hiljentynyt. Varaajan räjähtäminen oli ollut minuuteista kiinni. Suuri varaaja olisi räjähtäessään ampunut taivaalle tiilisen autotallin sekä osan talosta. Sumon ansiosta räjähdys saatiin estettyä.



Jackrussellinterrieri Täplä auttoi pelastamaan lietesäiliöön pudonneen pojan. Toukokuussa 2018 Täplän omistajien 6-vuotias poika oli lähtenyt perheen talosta maatilalle peltojen poikki, vaikka normaalisti tätä reittiä ei käytetä lasten kanssa siirryttäessä maatilalle. Poika on aikaisemmin liikkunut itsekseen tai isosiskonsa kanssa kodin ja maatilan väliä tien kautta. Hän oli kuitenkin tällä kertaa päättänyt oikaista pellon kautta, jonka läheisyydessä sijaitsee maatilan kaksi lietesäiliötä. Lietesäiliön aidat olivat auki sekoitusta varten. Poika oli mennyt lietesäiliön reunalle ja päätynyt säiliöön. Hänet pelasti perheen alle 1-vuotias jackrussellinterrieri Täplä. Täplän hätääntynyt käytös lietesäiliön reunalla herätti maatilan työntekijän huomion, ja hän ymmärsi Täplän käytöksestä, että nyt on hätä kyseessä. Hän pysäytti traktorin, meni paikalle ja onnistui nostamaan jo korviin asti uponneen pojan lietesäiliöstä. Pojan menehtyminen tässä tilanteessa oli todella lähellä. Onneksi Täplä oli paikalla ilmoittamassa tilanteesta.

Koirat pelastivat tulipalolta ja häkämyrkytykseltä

Saksanpaimenkoira Brada pelasti omistajansa häkämyrkytykseltä. Tammikuussa 2018 Brada herätti omistajansa murinalla ja haukunnalla. Omistajat eivät tienneet, että jotain oli vialla, ennen kuin koira herätti heidät. Talon terassi oli liekeissä ja tuli pyrki sisään. Omistaja arvelee, että ellei Brada olisi saanut omistajiaan hereille, niin he olisivat todennäköisesti menehtyneet häkämyrkytykseen.

Monirotuinen Hessu huomasi tulipalon. Lokakuussa 2017 Hessun omistaja oli lupautunut hoitamaan ja kuntouttamaan veljeään viikoksi muiden perheenjäsenten lomaillessa. Hän lähti Hessun kanssa mökille, jossa he ulkoilivat sienestäen ja marjoja poimien. Öisin Hessulla oli tapana nukkua veljen vierellä, ja jos veli heräsi, myös Hessu reagoi. Poislähtöä edeltävänä päivänä mökin uunia piti lämmittää ennen ulos lähtöä. Veli ryhtyi toimiin. Kaikki oli mennyt hyvin ja viikon aikana veljen kunto oli parantunut. Hessun omistaja lähti saunalle tekemään padan pesään tulet. Jonkin ajan kuluttua hän kuuli, kun Hessu haukkui vaativasti. Hän meni katsomaan, mikä oli hätänä. Hessu haukkui ja vilkuili mökille päin. Pian Hessun omistaja huomasi mökin ovesta tupruavan paksun savun. Hän lähti Hessun kanssa vauhdilla ylös rinnettä. Veli seisoi oven lähellä yrittäen sammuttaa tulta. Vaatteet uunin vierellä naulakossa ja kengät lattialla olivat jo tulessa. Veli on liikkeissään hidas sairaudesta johtuen. Onneksi Hessu ilmoitti tilanteesta ja lähellä oli vettä niin tulipalo saatiin sammumaan.

Koirat reagoivat sairaskohtauksiin

Bokseri Alli varoitti epilepsiakohtauksesta. Maaliskuussa 2018 Allin omistajan perhe heräsi Allin matalaan murinaan. Omistaja kehotti koiraa nukkumaan vielä, mutta Alli jatkoi. Omistaja meni katsomaan, mikä on hätänä. Alli istui koiraporttiin nojaten oudon näköisenä ja se jatkoi murinaa. Omistaja avasi portin ja kysyi mikä on hätänä. Silloin Alli lähti perheen pojan huoneen ovelle, työnsi sitä kuonollaan ja yritti vielä tassulla työntää ovea auki. Omistaja avasi huoneen oven ja kysyi pojaltaan, onko hän jo herännyt. Samalla hän näki poikansa kouristelevan rajusti. Tämä oli pojan ensimmäinen rajumpi epilepsiakohtaus. Allin omistaja huusi miehensä apuun. Vanhemmat yrittivät pitää poikaa turvallisesti sängyllä. Yksin ollessaan poika olisi voinut loukata itsensä ja tukehtua. Allin ansiosta ambulanssi saatiin nopeasti paikalle ja poika toimitettua sairaalaan.

Villakoira Milo haki apua omistajansa saatua epilepsiakohtauksen. Milon emäntä on jo vuosikymmeniä kärsinyt pahoista epilepsiakohtauksista. Eräänä kesäpäivänä hän huomasi, että Milo käyttäytyi jostain syystä erikoisesti. Se vahti emäntäänsä tavallista enemmän, eikä suostunut jättämään tätä yksin. Milon emäntä päätti kuitenkin mennä pihalle keräämään marjoja ja Milo tuli mukaan. He ehtivät olla pihalla jonkin aikaa, kun emäntä sai pahan epilepsiakohtauksen kaatuen marjapensaaseen. Milo säntäsi heti apuun kovasti haukkuen. Koira tiesi isännän olevan sisällä, ja se yritti juosta takaovesta sisään. Ovi oli kiinni, joten päättäväisenä koirana Milo osasi juosta talon toiselle puolelle etuovelle, joka sattuikin olemaan auki. Milo juoksi isännän luokse ja haukkui tälle kuin viestien, että jotain vakavaa oli sattunut. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Milo käyttäytyi näin, joten isäntä päätti mennä tarkistamaan vaimonsa vointia. Hän löysi epilepsiakohtauksen saaneen vaimonsa ja auttoi tämän sisälle. Ensiapu soitettiin paikalle varmistukseksi. Milo oli selvästi jo aamusta alkaen vaistonnut emäntänsä tulevan kohtauksen, ja osasi näin tarkkailla häntä normaalia tarkemmin.

Milo kuoli 14-vuotiaana joulukuussa 2017.

Koirat löysivät eksyneitä tai apua tarvitsevia



Labradorinnoutaja Aku löysi maassa makaavan miehen. Marraskuussa 2012 Akun omistaja oli koiransa kanssa lenkillä yöllä. Normaalisti Aku oli vapaana, mutta tällä kertaa kytkettynä. Koira alkoi riuhtoa remmissä, ja omistaja päästi sen vapaaksi. Aku katosi saman tien pyörätieltä metsään. Yleensä se pysyi tien laidassa, ja tuli kutsusta omistajan luokse. Nyt Akua ei näkynyt missään, vaikka omistaja kutsui sitä. Hän epäili koiran lähteneen jäniksen perään ja löysi Akun nuolemasta tajuttomana makaavan nuoren miehen naamaa. Hetken herättelyn jälkeen mies heräsi. Mies oli kaatunut pusikkoon. Tieltä oli mahdotonta nähdä pimeään ryteikköön, ja kello oli jo niin paljon, että liikettä hiljaisella alueella olisi tuskin ollut. Ilman Akua mies olisi jäänyt löytämättä. Tilanteessa olisi voinut käydä todella huonosti, sillä pakkasta oli liki 20 astetta. Aku menehtyi tammikuussa 2017.

Amerikanstaffordshirenterrieri Camo löysi maassa makaavan miehen. Lokakuussa 2017 Camo oli kotona omistajansa kanssa kun se alkoi vetää eteisessä kovasti kohti tuulikaappia, ulista ja haukkua. Camo hyppi tuulikaapin ovea vasten, mitä se ei yleensä tee, ja vaati päästä ulos. Omistaja avasi tuulikaapin oven, ja Camo hyppi ulko-ovea vasten voimakkaasti. Samalla kun omistaja avasi ulko-oven, Camo lähti vetämään aitaa kohti. Omistaja meni lähemmäs ja huomasi, että tiellä lojui ruokaostoksia. Samalla alkoi kuulua vaikerrusta ja hän huomasi, että tiellä makasi iäkäs mies. Pyörä oli kaatunut miehen päälle, ja myös ostoskassit olivat hänen päällään. Miehen kasvot olivat vaaleansinertävät. Camon omistaja otti pyörän ja tavarat pois miehen päältä ja käänsi tämän kylkiasentoon. Apuun tuli muitakin ja mies virkosi. Mies oli yrittänyt pyytää apua, mutta kukaan ei ollut pysähtynyt. Ambulanssi saatiin paikalle ja heikkokuntoinen mies vietiin hoitoon. Omistaja hämmästelee sitä, miten voimakkaasti Camo oli reagoinut tilanteeseen, sillä hän ei itse ollut kuullut mitään.

Saksanpaimenkoira Edi löysi miehen vedestä. Edi on poliisin virkakoira. Syyskuussa 2017 Juvalla oli kadonnut muistisairas 62-vuotias mies kotoaan. Poliisi lähti etsimään häntä Edi apunaan. Läheistä maastoaluetta tarkastettaessa Edi nosti kuononsa pystyyn ja lähti vetämään voimakkaasti kohti jokea. Jyrkällä joentörmällä Edi jatkoi veden suuntaan, ja silloin pinnan alta näkyi vaatetusta. Miehen koko vartalo oli veden alla ja hän piteli kiinni kivestä. Edin hienon toiminnan ansiosta mies löydettiin. Mies yski reilusti vettä ylös nostettaessa. Sairaankuljetus saapui toimittamaan alilämpöisen miehen sairaalan teho-osastolle. Edin ansiosta mies löytyi ja sai nopeasti apua.

Jämtlanninpystykorva Iska havaitsi veden varassa olevan miehen. Marraskuussa 2017 Iskan omistaja oli pyöräilemässä koiransa kanssa. Kaupan vieressä virtaa joki, joka ei ole kovin syvä, mutta syksyllä ja keväällä virtaus on kova ja erityisesti syksyllä penger on liukas ja savinen. Vieressä on tie, joka ei ole iltaisin kovin liikennöity, eikä siitä juuri kulje jalankulkijoita. Joen pohjalle on mahdotonta nähdä pimeällä. Yhtäkkiä Iska alkoi vetää kovasti joelle päin. Omistaja katsoi otsalampulla jokeen, ja huomasi miehen makaamassa veden varassa. Mies oli jo voimaton, eikä pystynyt sanomaan sanaakaan. Omistaja ei saanut nostettua velttoa, mutta tajuissaan olevaa miestä vedestä kovan virtauksen vuoksi. Kauppa oli jo sulkemassa oviaan, kun Iskan omistaja huusi apua. Avuksi saapuivat kauppias ja kaupan asiakas. He saivat miehen pois joesta. Ambulanssi tuli paikalle ja vei kylmettyneen miehen sairaalaan. Hengenvaarassa ollut henkilö on iäkäs mies, joka oli mennyt laittamaan katiskoita jokeen. Ellei Iska olisi kovasti vetänyt omistajaa joelle, ei miestä olisi löydetty, ja hän olisi todennäköisesti paleltunut tai hukkunut jokeen.

Hollanninpaimenkoira Kaida löysi pahasti kylmettyneen tajuttoman pojan. Marraskuussa 2017 Kaidan omistaja oli koiransa kanssa aamulenkillä, kun Kaida yhtäkkiä pysähtyi, sen koko olemus terävöityi ja koira antoi ilmaisuhaukun. Kaida lähti vetämään omistajaa polun reunaan, josta jyrkästä rinteestä pensaiden keskeltä hän löysi kylmettyneen ja tajuttoman pojan. Poika oli ilman ulkovaatteita ja kaikki vaatteet märkänä. Vaatteet olivat lähes samanväriset kuin hiekka, joten pojan havaitseminen maasta oli vaikeaa. Pojan päälle oli satanut ohut kerros lunta. Kaida kävi pojan luona, jonka jälkeen omistaja komensi koiransa odottamaan vieressä, ja aloitti ensiavun antamisen pojalle. Poika oli tajuton, hypoterminen, eikä aluksi vastannut ärsykkeisiin. Kaidan omistaja sai pojan kuitenkin herättelyn jälkeen virkoamaan, ja nosti hänet polulle. Tämän jälkeen hän piti poikaa hereillä siihen saakka, että ambulanssi ja pelastushelikopteri saapuivat paikalle. Kaidan määrätietoisen toiminnan ansiosta poika sai apua.

Kääpiösnautseri Lennart pelasti pahasti kylmettyneen miehen. Tammikuussa 2018 kylmänä pakkasyönä Lennart tuli herättämään omistajaansa, joka komensi koiraa olemaan hiljaa ja jatkamaan unia. Noin neljän jälkeen yöllä hän heräsi uudelleen Lennartin herättelyyn ja yritti jälleen komentaa koiraa olemaan hiljaa. Samassa hän kuuli, kuinka joku yritti avata ulko-ovea, jossa ei ole ovikelloa. Omistaja herätti miehensä, joka lähti alakertaan tarkistamaan, mistä oli kyse. Pakkasta oli toistakymmentä astetta. Talon pihalla makasi lumihangessa naapurimies. Lennartin isäntä nosti miehen ylös ja talutti tämän sisälle. Vaimo soitti ambulanssin ja mies varovasti peitteli ja jututti pahoin kylmettynyttä. Miehen ruumiinlämpötila oli 34 astetta, ja hänellä oli hypotermia. Mies asui lähellä, muttei ollut löytänyt kotiin, eikä saanut tilanteessa kerrottua nimeään tai muita tietoja. Mies oli pukeutunut sisävaatteisiin ja oli liikkeellä ilman toista kenkää. Lennartin toiminnan ansiosta mies saatiin pelastettua ulkoa kylmästä.

Novascotiannoutaja Sera löysi lumeen tuupertuneen tytön. Tammikuussa 2016 Sera oli lenkillä ja kauppareissulla omistajansa kanssa. Sera osoitti kiinnostuksensa jo menomatkalla tiettyä lumikinosta kohtaan. Paluumatkalla koira ei päästänyt omistajaansa kulkemaan paikan ohi. Kun Sera pääsi lumivallin yli, se alkoi vinkua ja haukkua hurjasti. Omistaja järkyttyi, nähdessään hangessa makaavan nuoren naisen sinertävät sormet ja jalat. Hätäkeskukseen soitettuaan hän yritti herätellä tyttöä, mutta ei saanut tätä kuitenkaan täysin hereille. Ambulanssi tuli paikalle melko nopeasti ja otti tytön kyytiin. Lumihankeen kaatuneella nuorella naisella oli säätilaan nähden kevyt vaatetus ja tilanteessa olisi voinut käydä todella huonosti ilman Seran erinomaista toimintaa.

Kultainennoutaja Soni löysi tajuttoman ihmisen. Joulukuussa 2016 Sonin omistaja oli poikaystävänsä ja koirien kanssa iltalenkillä. Tällä kertaa Soni pysähtyi määrätietoisesti kesken matkan. Omistaja ajatteli, että Soni oli nähnyt jonkin eläimen pimeässä. He yrittivät jatkaa lenkkiä, mutta Soni seisoi paikallaan ja tuijotti metsään. Kännykän valolla he yrittivät nähdä, mitä Soni tuijottaa. Sitten Sonin omistaja näki pimeässä irti olevan koiran. Poikaystävä piteli heidän koiriaan omistajan yrittäessä ottaa kiinni irtokoiraa. Pelokas koira saatiin lopulta kiinni. Hätäkeskuksesta kerrottiin, että alueella oli ilmoitettu kadonneiksi kaksi koiraa. Sonin omistaja sai koiran omistajan puhelinnumeron, ja ilmoitti tälle, että hänellä oli hallussaan toinen kadonneista koirista. Soni tuijotti edelleen samaan suuntaan. Omistaja otti taskulampun ja meni katsomaan. Hetken päästä valoon osui toiset silmät ja toinenkin koira löytyi. Pian selvisi, että toinen koira oli hihnastaan kiinni tajuttomassa ihmisessä. Sonin omistaja soitti paikalle ambulanssin. Tajuton henkilö oli maannut luultavasti jo tunteja pakkasessa yötä vasten. Sonin ansiosta hänet löydettiin ja hän sai apua.

Isovillakoira Turre löysi pimeään metsään tuupertuneen naisen. Joulukuussa 2017 Turren omistajan ollessa koirineen iltalenkillä lumisella polulla Turre pysähtyi tuijottamaan pimeään metsään. Omistaja kuuli ääntä, otti koiran luokseen ja sytytti otsalampun. Hän havaitsi ihmisen makaamassa pimeässä metsässä. Paikka oli luminen mättäikkö, johon asti katuvalot eivät valaisseet. Paikalta löytyi iäkäs nainen tuupertuneena. Turren omistaja soitti hätäkeskukseen, ja paikalle tuli pelastusyksikkö ja ambulanssi. Naisen tajunnan taso oli heikko, ruumiin lämpötila hieman yli 36 astetta. Omistaja kertoo, että ensihoitajien mukaan naisen henki pelastui viime hetkellä ja tämä oli Turren ansiota.

Aku (Oulu), Alli (Hyvinkää), Brada (Rovaniemi), Camo (Kemi), Iska (Hirvilahti), Kaida (Oulu), Lassi (Lepsämä), Lennart (Sundom), Lily (Salo), Milo (Imatra), Piitu (Kuusamo), Sera (Imatra), Soni (Hamari), Turre (Jyväskylä).