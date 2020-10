KORJATTU TIEDOTE: Levykeräilijät kertovat harrastuksestaan pääkirjastossa 8.10.

Aikaisemmista tiedoista poiketen tapahtuma 8.10. pääkirjastossa on peruttu. Tapahtuma siirtyy uuteen ajankohtaan, ja siitä tiedotetaan myöhemmin.

Vaasan pääkirjaston musiikki- ja taideosastolla järjestetään torstaina 8.10. klo 18–19.30 Levykeräilijät -tapahtuma, jossa paikalla on kaksi harrastuksenaan levyjä keräävää vaasalaista radioääntä, Anssi Marttinen ja Mika Salomaa. He kertovat omasta keräilyharrastuksestaan ja soittavat ääninäytteitä.

Radio Vaasassa Instrumental Go Go-ohjelmaa toimittava Mika Salomaa aloitti vinyylilevyjen keräilyn 17-vuotiaana. Hänen kokoelmiinsa kuuluu runsaasti 1950- ja 60-lukujen musiikkia. Erityisesti instrumentaalimusiikki on Salomaan sydäntä lähellä. Kokoelman helmi on Elviksen nimikirjoituksella varustettu Viva Las Vegas -single.

Monelle vaasalaiselle tuttu radioääni, Radio Vaasan juontaja Anssi Marttinen on nykyään kaikkiruokainen levykeräilijä, jolla on enemmän cd-levyjä kuin vinyylejä. Nuorempana hän keräsi erityisesti elokuvien soundtrack-levyjä, Verven ja Blue Noten jazz-levyjä. Ensimmäinen Marttisen ostama c-kasetti oli Esa Pakarisen Pakarock 2.

–Paikalle voi tulla kuuntelemaan ja keskustelemaan aiheesta. Tilassa otetaan huomioon yleisömäärään liittyvät rajoitukset, kertoo tapahtumakoordinaattori Max Bäckman Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista.