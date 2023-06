KORJATTU TIEDOTE: Liikenne yhdelle ajokaistalle Haalin sillalla Salossa maantiellä 2407

Haalin silta sijaitsee Salossa maantiellä 2407 (Raatalantie). Sillan puukannessa on jo pitkään ollut ongelmia ja sitä on korjattu viime vuosien aikana useita kertoja. Etenkin sillan keskisauma ei kestä raskaan liikenteen aiheuttamaa kuormitusta.

Aiemmin keväällä sillan puukannen vaurioita korjattiin ja samalla kohteelle asetettiin alennettu 50 km/h nopeusrajoitus. Nopeusrajoitusta on kuitenkin noudatettu melko huonosti ja sen lisäksi kansi on nyt jo taas vaurioitunut uudelleen. Tämän vuoksi sillan kohdan liikenne rajoitetaan yhdelle 4,5 m leveälle kaistalle ja asetetaan väistämisvelvollisuusmerkit. Tarvittavat varoitusmerkit sekä hyötyleveyttä rajoittavat sulkupylväät on asennettu paikoilleen eilen iltapäivällä, joten rajoitukset ovat tulleet jo voimaan. Rajoitustoimenpiteen tavoitteena on varmistaa sillan turvallinen loppuun käyttö siihen saakka, kunnes uusi silta saadaan rakennettua.

Sillan kannen uudelleen vaurioitumisen nopeus on ollut yllättävää. Uuden sillan ja rakentamisen aikaisen varasillan sijaintipaikan suunnittelu on käynnistetty nopeasti ja tavoite sillan uusimiselle on v. 2024. Sillan kuntoa tarkkaillaan tehostetusti tänä aikana.

Haalin silta on puukantinen teräspalkkisilta. Silta on alun perin valmistunut v. 1938 ja se päällysrakenne on uusittu v. 1983. Liikennemäärä siltapaikalla on 1 900 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 127 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä on puukantisille silloille hieman liian suuri.

Sillan sijainti kartalla (maps.google.fi)

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinööri Ari Salo, p. 0400 510 391