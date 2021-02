///KORJATTU TIEDOTE /// Opiskelijoiden ja yrityksen yhteistyöstä hyötyvät kaikki

Vaasan ammattikorkeakoulun konetekniikan tuotekehityskurssi tarjoaa Prima Powerille tuoretta näkemystä kestävään kehitykseen.

Menestyvä yritys nojaa omaan vahvaan osaamiseensa, mutta samalla kuuntelee herkällä korvalla tuoretta tutkimustietoa ja hakee uusia näkökulmia. Tätä yhdistelmää toteuttavat yritykset, joiden kanssa Vaasan ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä.

Prima Power on levytyöstön asiantuntija, jonka historia Etelä-Pohjanmaalla ulottuu yli 50 vuoden taa. VAMKin konetekniikan koulutusohjelmassa taas on pitkät perinteet opetuksesta, jossa ratkotaan yritysten aitoja ongelmia. Alunperin Prima Powerin ja konetekniikan koulutusohjelman saattoi yhteen Muova, VAMKin yksikkö, joka tarjoaa muotoiluun liittyviä palveluita yrityksille ketterällä otteella. Nyt tuotekehityskurssi on ollut osa konetekniikan opintoja jo 5 vuotta ja se opettaa sekä ammattikorkeakoulun opiskelijoita että perinteikästä yritystä.

– Klassinen insinöörityö on laskemista ja koneiden kanssa tekemistä. Tällä kurssilla olemme saaneet uusia näkökulmia tällä kertaa erityisesti kestävään kehitykseen liittyen. Olemme tässä tositarkoituksella mukana, eli ideoita otetaan myös käyttöön, sanoo Prima Powerin tuotekehityspäällikkö Esko Petäjä.

Tavallisesti VAMKin opiskelijat aloittaisivat tuotekehityskurssin vierailemalla Prima Powerin tiloissa Seinäjoella. Poikkeusaikana koko yritysyhteistyöprojektia on hiottu siten, että tapaamiset, tehtäväjaot ja ideariihet pidetään videoyhteyksien avulla. Kurssista vastaavan lehtori Juha Hantulan mukaan tämä on ollut oppimisen aihe jo sinällään.

– Olemme noin vuoden aikana oppineet hoitamaan asiat tehokkaasti etänä, ja huomanneet jopa jotain etuja uusissa työtavoissa. Esimerkiksi katselmuksessa eräällä tiimillä oli kysymys, johon tehtaan edustaja pystyi antamaan vastauksen saman tien videokamerayhteydellä tehtaalta. Ennen olisi otettu auto alle ja ajettu tehtaalle, mutta nyt osataan toimia vähemmällä vaivalla.

Tositarkoituksella

Konetekniikan koulutusohjelma ja Prima Power ovat tehneet tuotekehitysyhteistyötä vuodesta 2014 alkaen, ja kurssien antia on pystytty hyödyntämään käytännön toiminnassa. Idean isän Esko Petäjän mukaan tälläkin kertaa ollaan asialla tositarkoituksella, vaikka kaikki ideat eivät päätyisikään käyttöön.

– Yleensä ainakin yksi idea on sellainen, että sitä voi joko sellaisenaan tai pienellä jatkojalostuksella käyttää parantamaan työprosessejamme. Tällä kertaa käymme läpi esimerkiksi logistiikan, kuljetuksen hiilijalanjälkeä sekä energiansäästöä eri työvaiheissa, Petäjä kertoo.

Tuotekehityskurssi huipentuu huhtikuun lopulla grande finaleen, jossa paras työ palkitaan. Palkinnon lisäksi opiskelijoita motivoi myös tilaisuus nähdä, miten tuotekehitys etenee aidossa ympäristössä.

Kurssin etenemisen kannalta avainasemassa ovat myös Prima Powerin tuotekehitysorganisaation mentorit. He tuntevat tuotteet ja osaavat ohjata tiimejä oikeaan suuntaan.

Tähtäimessä innovaatio

Kolmannen vuoden konetekniikan insinööriopiskelija Markku Penninkangas kertoo, että heidän ryhmänsä pohtii, miten Prima Powerin pakkauksia ja kuljetusta voisi kehittää entistä ympäristöystävällisemmäksi. Kolmehenkinen tiimi tapaa toisiaan säännöllisesti videopalavereissa, joissa he esittelevät löytämiään vaihtoehtoja.

– Meillä oli ensin videotapaaminen yrityksen kanssa, ja tiimillemme myös esiteltiin erikseen tehtaan tiloja pakkausaiheeseen liittyen. Seuraavaksi esittelemme heille, mitä olemme saaneet aikaan.

Ensimmäisessä vaiheessa tiimit esittelevät, millaisia valintoja kuljetuksessa ja pakkausmateriaaleissa voisi ottaa huomioon. Toisessa vaiheessa esitellään mahdollinen tuoteuutuus tai toimintatapojen kehittämisehdotus.

– On ollut kiinnostavaa nähdä esimerkiksi, millaisia eri vaihtoehtoja muoville on olemassa. Kaikki eivät välttämättä ole vielä laajalti käytössä, mutta uusia tuotteita kehitellään jatkuvasti.

