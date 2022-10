KORJATTU TIEDOTE: Rumpuputkien vaihto katkaisee liikenteen Mäntlahdessa ja Ala-Pihlajassa 22. – 23.10.2022

Uhanalainen laji ei olekaan kadonnut Suomenlahdelta -upossarpiota löytyi Pyhtään rannoilta 4.10.2022 08:31:26 EEST | Tiedote

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on kesän aika etsinyt uhanalaisia lajeja Itäisen Suomenlahden rannikolla. Kartoittajat ovat hyödyntäneet vanhoja havaintoilmoituksia etsiessään näitä lajeja, mutta usein tämä on veden alla helpommin sanottu kuin tehty. Upossarpio kuului lajeihin, jonka aikaisemmasta havainnosta oli kulunut jo jonkin aikaa ja siksi oletus oli, että laji on hävinnyt alueeltamme. Toisin kävi.