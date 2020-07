KORJATTU TIEDOTE: Ukkokarille pääsee kohta ilman venettä  

Ukkokarille pääsee kohta ilman venettä 3.7.2020 10:31:02 EEST | Tiedote

Ukkokarilla toimiva saaristoravintola Ukkokari rakentaa vaijerilauttayhteyden saareen. Vaasan kaupunki avustaa lautan materiaaleissa. Saareen on aiemmin päässyt vain veneellä tai talvella jäätä pitkin. Ukkokarilla sijaitsee ravintolan lisäksi kaupungin virkistysalue. Ravintolayrittäjät Marko Latvala ja Esa Ahola pitävät tärkeänä, että jokainen pääsee nyt halutessaan Ukkokarille. Yritys toteuttaa lautan ja vastaa sen toiminnasta. Lautta valmistuu ja otetaan käyttöön kesän 2020 aikana. Saaristoravintola Ukkokari tiedottaa toiminnan käynnistymisestä erikseen. Matka mantereelta saaren on noin 50 metriä. Lautta liikkuu lihasvoimin, ja sitä voi käyttää kerrallaan korkeintaan 5 henkilöä. Turvallisuusasiat huomioidaan perusteellisesti sekä lauttaa käytettäessä että risteävien soutuveneiden, kajakkien ja vastaavien osalta. Ukkokarille on kaavoitettu myös siltayhteys. Kaupungilla on haasteita löytää rahoitusta ihan lähivuosina siltayhteyden rakentamiseksi. – Onneksi löysimme yrittäjien kanssa lu