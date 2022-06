KORJATTU TIEDOTE: Valkeakosken yöpäivystys suljettuna 27.6.–21.8.

Ilo yltää kaikkialle – Särkänniemen Sairaalahuvipuisto avautuu Taysissa 24.5.2022 07:00:00 EEST | Tiedote

Särkänniemi ja Tampereen yliopistollinen sairaala Tays avaavat maailman ensimmäisen Sairaalahuvipuiston Taysin pääaulan yhteyteen. Sairaalahuvipuisto on Taysin lasten ja nuorten sairaalan potilaille ja heidän läheisilleen suunnattu elämysympäristö, jonka tarkoituksena on tuoda iloa ja perheiden yhdessäoloa myös sellaisiin elämänvaiheisiin, jossa lapsella ei ole mahdollisuutta lähteä sairaalan ulkopuolelle. Sairaalahuvipuisto on avoinna ke 25.5.2022 alkaen päivittäin klo 12–18, ja paikalla on aina Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n sairaalahuvipuistotyöntekijä.