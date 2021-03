Korjaus aikaisempaan päätökseen – Essoten kuntien alueella turvavälit täytyy taata asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa

Itä-Suomen aluehallintovirasto teki 26.2.2021 päätöksen, joka velvoittaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Essote) alueen toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Päätöksen liitteenä olleesta kuntalistasta puuttui Joroisten kunta, minkä takia Itä-Suomen aluehallintovirasto on korjannut päätöstä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 2.3.2021 uuden päätöksen, joka velvoittaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Essote) alueen toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin.

Uusi päätös kumoaa edellisen 26.2.2021 tehdyn päätöksen. Aluehallintovirasto on korjannut päätöstä siten, että Joroisten kunta on lisätty päätöksen liitteenä olevaan kuntalistaan. Päätös pysyy muilta osin muuttumattomana. Päätös perustuu uuteen tartuntatautilain pykälään 58 d ja on voimassa 3.3.–15.3.2021.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös kokonaisuudessaan (pdf)

Tiedote 26.2.2021 annetusta päätöksestä on luettavissa aluehallintoviraston sivuilta.

Lisätietoa

Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta aluehallintovirastojen verkkosivuilla (avi.fi)

Aluehallintoviraston koronaneuvonta (ma-pe klo 8-11.30 ja 12.30-16):

p. 0295 016 666, koronainfo@avi.fi

Median yhteydenotot

ylitarkastaja Emma-Lotta Kinnunen, p. 0295 016 863

johtaja Ulla Ahonen, p. 0295 016 888

aluehallintoylilääkäri Sami Remes, p. 0295 016 876

ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 964 (yleiset ja oikeudelliset asiat)

etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto