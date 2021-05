Korjaus aikaisempaan päätökseen: Lapin sairaanhoitopiirissä voimaan 50 hengen kokoontumisrajoitus

Jaa

Lapin aluehallintovirasto kieltää Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueilla yli 50 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa. Määräys astuu voimaan 4.5.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 henkilöä, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (annettu 21.9.2020, päivitetty 22.2.2021) ohjetta tapahtumajärjestäjän velvollisuuksista.

Lapin aluehallintoviraston määräys on voimassa 4.5.–31.5.2021 Lapin sairaanhoitopiirin alueella eli Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kemijärven, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa.

Lapin aluehallintovirasto poistaa 30.4.2021 annetun päätöksen LAAVI/662/2021. Päätöksen sanamuoto on osoittautunut virheelliseksi. Tämän vuoksi asia on käsitelty uudelleen ja asiassa on annettu hallintolain nojalla uusi päätös.

Terveysturvallisuus varmistettava erityistoimin yli 50 hengen tilaisuuksissa

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous edellyttäen, että

tilaisuuksissa on useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden välillä on selkeä suojavyöhyke.

yleisö on sijoitettu omille istumapaikoille tai alueille omiin erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joissa jokaisessa voi olla korkeintaan 50 henkilöä. Kussakin näistä katsomolohkoista tai alueista on oltava omat kulkureitit, tapahtumahenkilökunta ja palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat).

tilaisuuksissa on varmistettu yleisön turvallisuus noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta yleisötilaisuuksiin (annettu 21.9.2020, päivitetty 22.2.2021).

Lisätietoa

Päätös Lapin sairaanhoitopiirin alueelle LAAVI/711/2021

Lapin sairaanhoitopiirin alueelle 30.4.2021 annettu päätös LAAVI/662/2021.

Usein kysytyt kysymykset koronaviruksesta avi.fi:ssä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, 21.9.2020, päivitetty 22.2.2021

Tapahtumajärjestäjien neuvonta puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16), sähköposti: koronainfo@avi.fi