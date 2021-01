///KORJAUS INGRESSISSÄ/// Vuoden 2021 alku sujuu rokotetta odottavissa tunnelmissa (Länsi- ja Sisä-Suomi)

Viranomaiset kokosivat vuoden ensimmäisessä valmiustoimikunnassa yhteistä kokonaiskäsitystä korona-häiriötilanteesta. Tautitilanne vaihtelee maakunnittain ja viikoittain, joten myös eri palvelut, kuten liikuntapaikat tai kirjastot voivat olla kunnissa eri tavoin avoinna tai suljettuina. Aluehallintoviraston uusi kokoontumisrajoituspäätös julkaistiin 14.1.2021 ja sen voimassaolo alkaa maanantaina 18.1.2021.

Koronatesteihin on hakeuduttu joulun ajan ja vuoden alkupäivien aikana tavanomaista vähemmän, mikä vaikeuttaa väestössä tosiasiallisesti olevan koronatilanteen arviointia. Rokotteita on saatu Suomeen ja alueelle odotettua vähemmän, mutta rokotuksia on pystytty kuitenkin jo antamaan tärkeimmille kohderyhmille.

Koronavirusvariantin leviäminen Suomeen sai päättäjät varpailleen – torjuntatoimiin ehditään vielä

Puheenjohtaja Marko Pukkinen kertoi, että Brittein saarilta on saatu jo paljon kokemuksia siellä leviävän koronavirusvariantin käyttäytymisestä. ”Tämä virusvariantti leviää erittäin tehokkaasti ja varsinaiseksi vaivaksi jo noin 6-8 viikossa. Kun olemme nyt tämän virusmuunnoksen osalta alkuvaiheissa, niin on aikaa vielä torjua sitä niillä tutuilla ja tehokkailla torjuntatoimilla, joilla olemme estäneet Covid-19 -viruksen leviämistä”, totesi Pukkinen.

Säteilyvaaratilanteisiin – niin pieniin kuin suuriinkin - on varauduttu

Säteilyturvakeskuksen (STUK) valmiudesta, viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Karim Peltonen valotti Olkiluodon ydinvoimalassa joulukuun alkupuolella tapahtuneen säteilyvaaratilanteen luonnetta ja sen avulla esiin nostettuja kehittämiskohteita.

Peltonen kertoi, että ”Olkiluoto 2-laitosyksikön häiriötilanne oli todellinen hälytys ja siten vakava. Todellista vaaraa tilanteessa ei kuitenkaan missään vaiheessa ollut.” Tapahtuman syyksi on osoittautunut ylikuuma jäähdytysvesi, joka laukaisi monimutkainen radiokemiallisen prosessin minkä seurauksena mitatut kohonneet säteilyarvot laukaisivat automaattiset varotoimet. STUK:lla on 24/7 varallaolopäivystys ja STUK käynnistikin tuolloin tilanteen arvioinnin ja seurannan sekä viesti tilanteesta eri sidosryhmille ja medialle.

Tapahtuma oli ainutlaatuinen Suomen historiassa ja se tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia oppia viranomaistoiminnan kehittämiseksi, toteaa Peltonen ja jatkaa, että STUK julkaisee tapahtuman johdosta omat suosituksensa maaliskuun puolivälin jälkeen.

Olkiluoto 2 -laitostilanne osoitti viestinnän ja tilannekuvan jakamisen merkityksen sekä ne haasteet ja vaatimukset, joita viranomaisten yhteistoimintaan kohdistuu. Säteilyvaaratilanteiden hoito vaatii koko yhteiskunnan toimia, kaikilla tasoilla. ”Toimintaympäristömme on kompleksinen ja se heijastuu myös säteilyvaaratilanteisiin, niin pieniin kuin suuriinkin. On tärkeää, että myös tällaisia vaikeita ja monimutkaisia tilanteita ja niiden hoitoa harjoitellaan säännöllisesti, mutta että myös opitaan, kun jotain tapahtuu”, korostaa Karim Peltonen.

Koronatilanne on valtakunnallisesti hyvin herkkä ja epidemiatilanteen laajamittainen äkillinen heikentyminen on edelleen mahdollista

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta toteaa, että viranomaiset ovat pystyneet säilyttämään suorituskykynsä hyvänä pitkään jatkuneesta häiriötilanteesta huolimatta. Kansalaisten toivotaan yhä jaksavan käyttäytyä vastuullisesti, vaikka ensimmäisestä Suomessa todetusta koronatartunnasta onkin kulunut pian jo vuosi.

Kaikissa häiriötilanteissa, niin koronapandemiassa kuin säteilyvaaratilanteissakin tarvitaan koordinoitua viranomaisten yhteistyötä, toimivaa infrastruktuuria, tehokasta tiedottamista ja viranomaistoimijoiden kattavaa yhteistyötä. Yksi aluehallintoviraston tehtävistä on varautumisen yhteensovittaminen, mitä tehtävää valmiustoimikuntatyö myös toteuttaa.

