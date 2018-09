Korjaus: SDP: Ulkoministeri Soinille esitetään epäluottamusta

Korjaus tiedotteeseen: Esityksen kannatus on esillä myöhemmin tämän päivän istunnossa.

Sdp:n johdolla on tänään jätetty ulkoministeri Timo Soinia koskeva epäluottamuslause hänen toiminnastaan naisten oikeuksia vastaan. Epäluottamusta esitti kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta puheenvuorossaan valtion talousarviokeskustelussa ulkoministeriön pääluokan yhteydessä. Äänestys asiasta käydään huomenna perjantaina klo 13 alkavassa istunnossa.

Maarit Feldt-Rannan puheenvuoro:

Arvoisa puhemies

Ihmisoikeuksien edistäminen on viime vuosikymmenet ollut erottamaton osa Suomen ulkopolitiikkaa. Ihmisoikeuksiin kuuluvat – tärkeänä osana – myös naisten ja tyttöjen oikeudet, myös oikeus päättää omasta ruumiistaan ja lisääntymisestä.

Tasa-arvo ja naisten oikeuksien kunnioitus ei ikävä kyllä ole kaikissa maailman maissa arkipäivää. Naisten pakottaminen synnyttämään – myös väärinkohtelun, raiskausten ja ihmisen elämän moninaisten vaikeuksien keskellä on arkipäivää erityisesti monissa kehitysmaissa.

YK:n monet kannanotot tunnistavat naisten ja tyttöjen oikeudet. Suomi on ollut niitä johdonmukaisesti esittämässä ja edistämässä.

Ulkoministeri Soinin toiminta naisten oikeuksien osalta ja hänen aborttilausuntonsa on kääntänyt asiat päälaelleen. Ministeri Soini on useaan kertaan ja eri yhteyksissä ilmoittanut – suorastaan ylpeillyt sillä, ettei hän hyväksy naisten jakamattomia oikeuksia, joihin kuuluu myös oikeus päättää omasta kehostaan.

Abortti on aina lähtökohtaisesti epätoivottava asia. Mutta vielä epätoivottavampaa on, että naisilta kielletään oikeus omaan ruumiiseen ja oikeus päättää raskauden jatkamisesta.

Perustuslain mukaan ulkoministerillä on toimivalta esittää Suomen ulkopoliittisia kannanottoja. Ulkoministeri Soini esittää toistuvasti kantoja, jotka ovat vastoin Suomen vakiintunutta, naisten oikeudet tunnistavaa ulkopoliittista linjaa. On ilmeistä, että linjamme uskottavuus ulkovaltojen silmissä tältä osin kyseenalaistuu.

Ministeri Soini on vedonnut siihen, että hänellä on mielipiteenvapautensa. Ja siihen, että hänen esiintymisensä ovat tapahtuneet ikään kuin vapaa-ajalla. Ulkoministerin kannanotot siis tarkoittavat, että hän varaa itselleen oikeuden esiintyä jatkossakin eduskunnan hyväksymän, kansalaisten laajaa tukea nauttivat linjan vastaisesti.

Ulkoministeri Soini on saanut asiassa oikeuskanslerilta oikeudelliset moitteet. Todellakaan ulkoministeri ei ole ulkoministeri vain virka-ajan puitteissa. Ministeri Soinilla on luonnollisesti oikeus omiin mielipiteisiinsä, mutta hän on nyt tuonut ne esiin tavalla, joka on ristiriidassa Suomen ulkopoliittisen linjan kanssa. Ulkoministerin odotetaan – erityisesti ulkomailla – esiintyvän Suomen linjan esiintuojana, ei sen kumoajana.

Puoluekantaan katsomatta ulkoministerin toiminta on herättänyt huolta ja oikeutettua arvostelua. Kun ministerin lausuntojen perusteella on pääteltävissä hänen jatkavan kyseenalaista toimintaansa, on eduskunnan kannanotto asiassa tarpeellinen.

Siksi esitän, että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton:

Ulkoministeri Soinin toiminta ulkomailla kiistää naisten oikeudet ja Suomen ulkopoliittisen linjan. Siksi esitän, että eduskunta toteaa, että ministeri Soini ei nauti eduskunnan luottamusta.

Fru talman

Utrikesminister Soinis agerande har väckt oro och fått berättigad kritik över partigränser. Då det på basis av utrikesministerns uttalanden verkar uppenbart att han ämnar fortsätta sitt tvivelaktiga agerande, finns det orsak för riksdagen att ta ställning i saken.

Därför föreslår jag att riksdagen godkänner följande ställningstagande:

Utrikesminister Soinis agerande utomlands kränker kvinnornas rättigheter och står i strid med Finlands utrikespolitiska linje. Därför föreslår jag att riksdagen konstaterar att minister Soinis agerande inte längre åtnjuter riksdagens förtroende.