Korjaus tiedotteeseemme 28.6.2021 kello 14:57 Kiikun padon sillasta (Etelä-Pohjanmaa)

Jaa

Maanantaina 28.6.2021 klo 14:57 julkaistussa tiedotteessamme oli virhe. Tiedotteen mukaan Kiikun patoalueen siltarakenteiden kunnostamisen vuoksi Seinäjoen Kiikuntien silta olisi suljettuna liikenteeltä. Korjattava silta ei kuitenkaan sijaitse Kiikuntiellä, vaan kyseessä on Kiikun padolla sijaitseva tilustiet yhdistävä silta. Ohessa koko tiedote korjattuna ja karttakuvalla täydennettynä.

Kiikun alueen kunnostus alkaa siltaremontilla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnostaa Seinäjoen oikaisu-uoman suulla rakennetun sillan ja patorakenteen betoniosat vuoden 2021 aikana. Kunnostustyön ajan (heinäkuu–marraskuu) Seinäjoella Kiikun padolla sijaitseva silta on suljettuna liikenteeltä. Vuonna 2022 on tavoitteena kunnostaa Kiikun patoluukut Seinäjoen Energian ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Lisäksi vuosina 2021–2022 suunnitellaan kalatie, joka mahdollistaa kalojen liikkumisen Kiikun padon ohitse Kyrönjoen päähaaran ja Seinäjoen välillä.

Seinäjoen oikaisu-uoman ylittävä silta ja sen yhteydessä sijaitseva pato on rakennettu Kyrkösjärven tekojärven ja voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä 1980-luvun alussa. Silta on rakennettu, koska oikaisu-uoma katkaisi perinteiset kulkuyhteydet. Sillan yhteydessä olevalla padolla tasataan Kyrkösjärven voimalaitoksen aiheuttamia vedenkorkeuden vaihteluja Seinäjoen keskustan alueella. Oikaisu-uoma johtaa Seinäjoen vedet Kyrönjoen pääuomaan ja uoma on rakennettu Seinäjoen tulvahaittojen vähentämiseksi.

Seinäjoen oikaisu-uoman vesioikeudellisen luvan haltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kiikun padon ja sillan vesioikeudellisen luvan haltija on Seinäjoen kaupunki. Sillan kunnossapitovastuu on valtion ja kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti valtiolla eli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella.

Sillan kunnostustyöt aloitetaan 7.7.2021 ja ne valmistuvat pääosin marraskuun alussa 2021, jonka jälkeen silta avataan liikenteelle. Työ sisältää sillan kansien ja kaiteiden uusimisen sekä patorakenteen betoniosien ja tukirakenteiden kunnostuksen. Kunnostuksen jälkeen silta tulee vastaamaan nykypäivän vaatimuksia kantavuuden ja turvallisuuden osalta. Vuoden 2021 kunnostusurakan toteuttaa Kreate Oy. Kunnostustyön kustannusarvio on yhteensä noin 595 500 euroa.