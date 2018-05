KORJAUS tiedotteeseen "HUS myymässä Töölön sairaalan kiinteistön"

HUS-kuntayhtymän hallitus hyväksyi aiesopimuksen, jonka mukaan HUS myy Töölön sairaalan kiinteistön ja maksaa sen käytöstä vuokraa siihen asti, kunnes Siltasairaala valmistuu.



Sopimuksen mukaan eläkevakuutusyhtiö Veritas ostaa kiinteistön 64 miljoonan euron hintaan. Asiasta päättää HUS-kuntayhtymän valtuusto kesäkuussa.



Töölön sairaalan vanha osa, entinen Suomen Punaisen ristin sairaala, on suojeltu rakennus. Sen käyttöä voidaan kuitenkin muuttaa niin, että rakennukseen voi tulla asuntoja ja liikehuoneistoja.



HUS ja Helsingin kaupunki ovat yhdessä aloittaneet Töölön sairaala-alueen kehittämisen ja siihen liittyvän asemakaavamuutoksen suunnittelun. Tavoitteena on, että alueelle rakennetaan asuntoja, liikehuoneistoja ja palvelukokonaisuuksia.



Sopimuksessa on ehto, jonka mukaan kauppahinta alenee, jos Helsingin kaupunki ei hyväksy asemakaavamuutosta esitetyssä muodossa.



Jorvin sairaalan korjaussuunnitelma hyväksyttiin



Hallitus hyväksyi Jorvin sairaalan korjauksen hankesuunnitelman, joka koskee K-leikkausosaston ja sen alapuolisten tilojen korjauksen.



Leikkausosasto korjataan ja modernisoidaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. K-leikkausosaston potilaat ovat gastrokirurgian, ortopedian ja traumatologian, plastiikkakirurgian sekä endokriinisen kirurgian potilaita.



Leikkaussalien alapuolella on HUSLABin kemian ja hematologian laboratoriot. Ne korjataan ja niiden yhteyteen liitetään patologian laboratorio.



Mikäli valtuusto hyväksyy suunnitelman kesäkuussa, korjaukset suoritetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe valmistuu 2021 ja toinen vaihe 2023.



Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 42 miljoonaa euroa.

