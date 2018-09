KORJAUS TIEDOTTEESEEN: HUS panostaa tutkimustyöhön

Aiemmin lähetetystä tiedotteesta puuttui sana "miljoonan" Suomen hallitus on asettanut... lauseesta.

HUS-kuntayhtymän hallitus kuuli tänään HUSin tekemästä tutkimustyöstä (www.husresearch.fi) ja sen rahoituksesta, kun HUSin tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta esitteli asiaa hallituksen kokouksessa.

- HUSin tutkimusrahoitus on monikanavainen koostuen kuntien, valtion, Suomen Akatemian, yksityisten säätiöiden, yritysten ja kansainvälisen rahoituksen lähteistä, Pitkäranta sanoi hallituksen kokouksessa.

Valtion tutkimusrahoitus on laskenut vuosien saatossa. Tämän vuoksi HUS on nostanut omaa osuuttaan (14 miljoonaa euroa vuonna 2018), koska terveydenhuoltoa kehitetään ainoastaan tutkimuksen avulla. Viimeiset vuodet on puhuttu paljon valtion rahoituksen oikeasta määrästä.

Suomen hallitus on asettanut vuosittaisen 21 miljoonan euron tutkimusmäärärahan, jota jakavat kaikki viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä.

- Tämä on todella pieni määrä rahaa, kun sitä verrataan hallituksen asettamiin tavoitteisiin, Pitkäranta sanoi.

HUS pyrkii lisäämään rahoitusta myös monesta muusta kanavasta. Erilaisia hankkeita rahoitetaan esimerkiksi EU:n kautta saadulla rahalla. Jotta tätä kansainvälistä rahoitusta saataisiin lisää, HUSiin on palkattu muun muassa EU-koordinaattori.

- Esimerkiksi diabeteksen ja syövänhoidon huippututkimusta on rahoitettu paljon, mutta rahoitusta käytetään myös palvelujärjestelmätutkimukseen eli juuri siihen näyttöön perustuvaan arvioimiseen, jota suomalaisessa palvelujärjestelmässä tulee muuttaa ja kehittää, jotta kansansairauksien hoitotulokset paranisivat ja hoitoprosessit tulisivat potilaskeskeisimmiksi ja tehokkaammiksi, Pitkäranta sanoi.

Painopiste on ollut viime vuosina biopankkitutkimuksessa ja uutena strategisena hankkeena on hoitotieteen tutkimuskeskuksen perustaminen. HUS tekee aktiivista yhteistyötä kansainvälisten lääkeyritysten kanssa. Tästä esimerkkinä on HUSiin perusteilla oleva rokotekeskus.

- Yliopistolla käytetään lääketieteelliseen tutkimukseen 120 miljoonaa euroa vuodessa. Teemme paljon yhteistyötä HUSin kanssa, tarvitsemme välttämättä toisiamme. Sairaala ei voi tehdä tutkimusta yksin, mutta ei yliopistokaan voi tehdä tutkimusta ilman sairaalaa, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen sanoi hallituksen kokouksessa.

Lääketieteellinen tiedekunta julkaisee päivittäin päivittyvää listaa uusista julkaisuista. Joka päivä julkaistaan keskimäärin seitsemän tutkimusta.

