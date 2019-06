Korkeaa osaamista vaativat alat hyötyvät yritysten välisistä lyhyistä etäisyyksistä

Taloudellinen toiminta, jossa osaamisella on suuri merkitys, on alueellisesti hyvin keskittynyttä. Myös yrityksiä itseään niiden läheinen sijainti hyödyttää, sillä lyhyemmät etäisyydet edistävät tutkimuksen mukaan yritysten välisen työvoiman liikkuvuuden kautta tapahtuvaa verkostoitumista. Lisäksi siihen ovat yhteydessä myös muut organisatoriset läheisyysmuodot, kuten yritysten henkilöstön koulutustausta. Asiat selviävät Helsingin kaupunginkanslian tuoreesta tutkimuksesta.

Uudenmaan alueen työmarkkinoiden toimivuutta ja yritysten verkostoitumista voidaan edistää luomalla maankäytöllisiä edellytyksiä yrityksille sijaita lähekkäin. Tämä tapahtuu kehittämällä erityisesti alueen yrityskeskittymiä ja hyvin saavutettavia alueita.

Läheisyys edistää verkostoja myös pienemmissä keskittymissä koko Uudellamaalla

Yritysten kasautuminen hyödyttää yrityksiä monella tavalla: lyhyemmät etäisyydet lisäävät toimipaikkojen välistä työvoiman liikkuvuutta, sillä työntekijöiden siirtymät organisaatioiden välillä ovat todennäköisempiä maantieteellisesti lähempänä sijaitsevien toimipaikkojen välillä. Työntekijöiden mukana siirtyy ristiin myös osaamista ja verkostoja.

Tutkimuksen tulosten perusteella osaamisintensiivisten toimialojen yritykset hyötyvät suhteellisesti lyhyemmistä etäisyyksistä Uudenmaan maakunnan kaikilla alueilla. Näin tapahtuu sekä tiheissä yrityskeskittymissä että vähemmän tiheillä alueilla, joissa toimipaikat sijaitsevat keskimäärin kauempana toisistaan. Tällä on merkitystä alueen tulevaisuuden kasvunäkymien kannalta, sillä osaamisen merkitys tuotantoprosesseissa on yhä suurempi.

Vahvimpien yrityskeskittymien kasvua suuremmiksi, tiiviimmiksi, monipuolisemmiksi ja toimivammiksi yritysalueiksi tuleekin tukea. Keskeistä on täydennysrakentamisen ja vanhojen rakenteiden uudistamisen mahdollistaminen, jotta toimitilatarjonta voi sopeutua yritysten muuttuvaan kysyntään vetovoimaisilla alueilla. Kun Uudenmaan yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään, olennaista on hyödyntää raideliikenneyhteyksien sekä hyvin saavutettavien asema- ja pysäkkiympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet.

Helsingin kaupunginkanslian tuore tutkimus analysoi sitä, miten maantieteellinen läheisyys on yhteydessä Uudenmaan osaamisintensiivisten toimialojen toimipaikkojen väliseen työvoiman liikkuvuuteen ja miten läheisyyden merkitys vaihtelee maakunnan eri tyyppisillä alueilla. Tutkimus on toteutettu osana eurooppalaista, alueiden välisen vuorovaikutuksen muotoja ja hallintomalleja tutkivaa ja kehittävää ROBUST-hanketta. Tutkimusaineisto on muodostettu yhdistämällä osaamisintensiivisten alojen toimipaikkojen sijaintitiedot muihin Tilastokeskuksen rekistereistä saatavilla oleviin tietoihin toimipaikoista ja niiden henkilöstöstä.