Korkeakoulujen syksyn yhteishaku 2023: TAMKissa on 429 aloituspaikkaa viidellä koulutusalalla

Syksyn yhteishaussa Tampereen ammattikorkeakoulu tarjoaa 17 tutkinto-ohjelmaa viidellä eri koulutusalalla. Haussa on sekä AMK-tutkintoja että ylempiä AMK-tutkintoja. Opinnot alkavat tammikuussa, ja aloituspaikkoja on yhteensä 429. Hakuaika on 4.–14.9.2023.

Päivätoteutuksista haussa ovat biotuotetekniikan insinöörin sekä sairaanhoitajan AMK-tutkinto-ohjelmat. Monimuotototeutuksista mukana ovat konetekniikan insinöörin, sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin, rakennusmestarin, sairaanhoitajan ja sosionomin AMK-tutkinto-ohjelmat. Aivan uutena koulutuksena käynnistyy oikeustradenomin AMK-tutkinto-ohjelma monimuotototeutuksena. Tarjolla on myös terveydenhoitajan muuntokoulutus, joka on tarkoitettu sairaanhoitajan, kätilön tai ensihoitajan AMK-tutkinnon suorittaneille. Koulutus järjestetään verkkopainotteisena monimuotototeutuksena. Opintojen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta, kun aiempi korkeakoulututkinto huomioidaan. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot antavat mahdollisuuden syventää ja laajentaa omaa osaamista työelämän muutoksissa. Opintojen vahvuus on tiiviissä työelämäkontekstissa ja työelämää kehittävässä otteessa. Opinnot suoritetaan tyypillisesti työn ohessa. YAMK-tutkinnon suorittaneet työllistyvät vaativiin asiantuntija-, johtamis- ja esihenkilötehtäviin. YAMK-tutkintoon johtavia koulutuksia on kahdeksan. Terveys- ja hyvinvointialoilla haussa ovat terveyden edistämisen, terveysteknologian sekä dataosaamisen ja tekoälyn ylemmät tutkinto-ohjelmat. Terveysteknologian sekä dataosaamisen ja tekoälyn YAMK-koulutuksissa voi suorittaa myös insinöörin tai tradenomin YAMK-tutkinnon. Kulttuurialalla hakukohteena on musiikkipedagogin ylempi tutkinto-ohjelma. Koulutuksiin haetaan Opintopolku.fi-palvelussa. Hakulomake aukeaa haun ensimmäisenä päivänä kello 8.00 ja sulkeutuu haun viimeisenä päivänä kello 15.00. Opinnot alkavat tammikuussa 2024. Lue lisää syksyn yhteishausta ja hakukohteista TAMKissa Lisätietoa:

Lea Yli-Koivisto, Opiskelijarekrytoinnin päällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu

p. 050 560 3153, lea.yli-koivisto@tuni.fi

