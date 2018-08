Korkeakoulut kutsuvat vaasalaiset juhlimaan: huippuartistit viihdyttävät Vaasa Campus Festivaleilla 5.9.

Uusi lukuvuosi käynnistyy ennennäkemättömästi, kun Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK, Vaasan yliopisto ja Yrkeshögskolan Novia järjestävät yhteisenä lahjana vaasalaisille Vaasa Campus Festival -tapahtuman keskiviikkona 5.9.

Palosaaren kampuksella järjestettäville festivaaleille ovat tervetulleita korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilöstön lisäksi myös kaikki kaupunkilaiset. Tapahtuma on ainutlaatuinen, sillä vastaavaa tapahtumaa ei ole Suomessa aiemmin järjestetty.

Illan aikana Suomen kauneimmaksikin kehutulla kampuksella esiintyy joukko tunnettuja kotimaisia artisteja. Lavalle nousevat Mira Luoti, Spekti, Teflon Brothers, Hovimuusikko Ilkka, Dj Mista S sekä trio Yön Polte, jonka muodostavat Stig, Kuningas Pähkinä ja Setä Tamu. Tapahtuman promoottorina toimii VAMKin oma kasvatti Tommi Mäki.

Festivaaleille on ilmainen sisäänpääsy, ja tapahtumaan on 18 vuoden ikäraja. Alueella on useita myyntipisteitä, joista voi ostaa iltapalaa ja virvokkeita. Ohjelma, aluekartta ja festarivinkit löytyvät tapahtuman www-sivuilta: https://vaasacampusfestival.fi/fi/

Yhdessä alueen eduksi

Vaasa Campus Festival on kolmen vaasalaisen korkeakoulun yhteisponnistus, jonka ajatuksena on tutustuttaa kaupunkilaiset vaasalaiseen korkeakoulutukseen ja Palosaaren korkeakoulukampukseen.

Vaasalaiset korkeakoulut tekevät edistyksellistä yhteistyötä: yhteisiä panostuksia ovat muun muassa korkeakoulujen tiedekirjasto Tritonia, opetuslaboratorio Technobothnia, kampuksen ravintolapalvelut sekä lukuisat vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Yhteistyötä tehdään myös opetuksessa, turvallisuusasioissa ja opiskelijarekrytoinnissa.

Korkeakoulutus on Vaasan tunnettuuden ja vetovoiman keskeinen edistäjä. Vaasassa joka viides vastaantulija on opiskelija: Palosaaren kampuksella opiskelee n. 10 000 opiskelijaa, ja kaiken kaikkiaan opiskelijoita Vaasassa on yli 12 000. Henkilöstöä korkeakouluissa on lähes tuhat.

