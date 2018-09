Korkeakoulutettujen ammattiliitot: Osaamistilistä vauhtia osaamisen uudistumiseen

Yhdeksän ammattiliittoa julkistivat 7.9. ehdotuksen kansalaisen osaamistiliksi. Osaamistili olisi uusi tapa jakaa jatkuvan oppimisen kustannuksia työntekijöiden, työnantajien ja valtion kesken. Osaajapulasta on tullut kasvava huolenaihe yhteiskunnallisessa keskustelussa. Nykyisessä tilanteessa tarvitaan uusia keinoja työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen.

Ehdotuksen taustajoukoissa ovat akavalaiset Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, Insinööriliitto, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Suomen Ekonomit, Suomen Lakimiesliitto, Tekniikan akateemiset TEK, Tradenomiliitto TRAL ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA.

– Osaamistili on liittojen yhteinen hallitusohjelmatavoite, sillä Suomessa tarvitaan uusia ratkaisuja jatkuvan oppimisen rahoittamiseen. Osaamistilillä haluamme vahvistaa yksilön mahdollisuuksia huolehtia osaamisestaan nopeasti muuttuvassa työelämässä, sanoo Insinööriliiton erityisasiantuntija Katri Manninen.

Jokainen työikäinen saisi osaamistilille vuosittain työntekijöiden ja työnantajien vakuutusmaksuilla rahoitettavan osaamissetelin, jonka voisi käyttää osaamisen kehittämisen kustannuksiin. Vakuutusmaksujen keräämisestä ja setelin maksatuksesta vastaisi Työllisyysrahasto, joka syntyy Työttömyysvakuutusrahaston ja Aikuiskoulutusrahaston yhdistyessä vuoden 2019 alussa.

Setelin lisäksi myös työvoimaviranomainen voisi ohjata varoja osaamistilille. Perusteena olisi joko yksilön koulutustarve tai tarve vastata jonkin alueen tai toimialan osaamistarpeisiin. Mallia täydentäisi yksilön oikeus vähentää koulutuskuluja verotuksessa.

– Vastuuta jatkuvan oppimisen rahoituksesta pitää jakaa työntekijöiden, työnantajien ja valtion kesken. Kun aikuiskoulutuksen rahoitusta ohjataan osaamistilimallissa yksilöiden kautta, luodaan koulutuksentarjoajille samalla kannusteita ja mahdollisuuksia vastata nopeasti yhteiskunnan muuttuviin osaamistarpeisiin, sanoo YKAn erityisasiantuntija Piritta Jokelainen.

– Ehdotuksemme on keskustelunavaus, ja kutsumme kaikki kiinnostuneet tahot mukaan kehittämään malliamme eteenpäin. Tavoitteemme on, että osaamistili on osa sitä keinovalikoimaa, jolla elinikäisen oppimisen haasteita tulevaisuudessa ratkaistaan, sanoo TEKin asiantuntija Sanja Mursu.

Kuva: Helena Hagberg, TEK

