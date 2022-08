Korkeakoulutettujen työllistymiseen luodaan väkevämpiä keinoja yhteistyönä

Kutsu 6.9.2022 korkeakoulutettujen työllisyystapahtumaan

Korkeakoulutettujen työttömyys on Jyväskylässä edelleen varsin korkealla tasolla. Korkeakoulutettujen työnhakijoiden määrä on kuitenkin laskenut samalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa. Jyväskylässä on korkeakoulutettuja työttömiä työnhakijoita 2 358 (07/2022). Jyväskylässä oli korkeakoulutettuja vuonna 2020 37,2 prosenttia kaikista 15 vuotta täyttäneistä. (Tilastokeskus, kuntien avainluvut, TEM työnvälitystilasto).

– Keski-Suomessa korkeakoulutettujen työttömyys painottuu usein koulutuksiin, jotka eivät valmista tiettyyn ammattiin. Tällaisen koulutuksen omaavan haasteena voi olla oman paikan löytäminen työelämässä. Toisaalta tällainen koulutus valmentaa kriittiseen ajatteluun sekä kokonaisuuksien ja ilmiöiden hahmottamiseen, mikä voi olla myös vahvuus yhteiskunnan monimutkaistuvien haasteiden ratkaisemisessa. Tutkintonimikkeen sijaan katse kannattaakin kiinnittää osaamisen sisältöihin ja siihen, mihin kaikkeen ne taipuvat, Keski-Suomen TE-palveluiden johtaja Tuula Säynätmäki sanoo.

Tietoa ja uraohjausta matalalla kynnyksellä

Keski-Suomen TE-palvelut, Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilu ja OsaajaKS-palveluketju yhdessä oppilaitosten kanssa tekevät aktiivista yhteistyötä korkeakoulutettujen työnhakijoiden työllistämiseksi. Syyskuun 6. päivänä em. toimijat ovat kutsuneet Keski-Suomen korkeakoulutettuja työnhakijoita tapahtumaan, jonka tarkoituksena on tarjota uusia näkökulmia oman työllistymisen mahdollisuuksiin.

Pääpuhujana tapahtumassa on futuristi Perttu Pölönen, joka avartaa ajattelua otsikolla ”Koulutus ei meitä pelasta, vaan osaaminen”. Puheenvuorojen jälkeen työnhakijat voivat jäädä keskustelemaan luottamuksellisesti uraohjauksen ammattilaisten kanssa.

– Olemme tarttuneet entistä väkevämmin korkeakoulutettujen työllistymiseen. Korkeakoulutus ei yksin takaa työllistymistä, ja työnhaun taitoja on meidän jokaisen työnhakijana hiottava alasta riippumatta. Korkeakoulutettujen työnhakijoiden omavalmentajat ovat ammattilaisia juuri osaamisen tunnistamisessa, ja he tukevat näkemään mahdollisuuksia myös työnhakijan koulutuksen ulkopuolelta, Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilun johtaja Hanna Lähteelä kertoo.

Pidempään työnhakijana olleet korkeakoulutetut ovat voineet saada tukea myös uraohjauksen ammattilaisilta OsaajaKS -jatkuvan oppimisen palveluketjun kautta. Korkeakoulun käynyt työnhakija ei tarvitse välttämättä uutta korkeakoulutusta, vaan esimerkiksi lyhyt- ja täsmäkoulutusvaihtoehtoja sekä uusia näkökulmia siihen, mitä omalla osaamisella voi työelämässä tehdä.

– OsaajaKS-palveluketju yhdistää työnhakijan, koulutuksen ja työvoimaa tarvitsevat alat. OsaajaKS-koulutusohjaajat ovat useamman kerran viikossa työnhakijoiden ulottuvilla keskustelemassa ja tuomassa laajemmin näkökulmia osaamiseen. Keski-Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa etenkin sosiaali- ja terveysalalle, kone- ja tuotantotekniikan alalle sekä ICT-alalle, eli työmahdollisuuksia riittää, OsaajaKS -palveluketjun projektipäällikkö Maarit Viljakainen toteaa.

Osaamisen tunnistamisen tapahtuma järjestetään Jyväskylän yliopiston Ruusupuistossa 6.9.2022 alkaen klo 12. Tapahtuma on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulutetuille työnhakijoille. Kutsumme myös median edustajat mukaan tilaisuuteen.

Tapahtuma on osa Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen koordinoimaa valtakunnallista Osaaminen näkyviin -teemaviikkoa, jota vietetään 5.–11.9.2022.