Korkeamäelle uusi jalkapallokenttä – osa viljelypalstoista poistuu käytöstä

Osa viljelyalueen pohjoisosan palstoista tulevat poistumaan käytöstä rakentamisen vuoksi. Korkeamäellä on yhteensä 39 palstaa, joista kentän alle jää todennäköisesti 17. Lisäksi kaksi palstaa on uuden kentän rajalla ja niiden tilanne selviää myöhemmin rakennustöiden edistyessä.

Viheralueyksikkö on ollut yhteydessä niiden palstojen vuokraajiin, joihin muutos ensisijaisesti vaikuttaa. Seuraavaksi viljelykaudeksi palstoja on vuokrattavana kaupungin muilta palsta-alueilta. Kaupunki pyrkii myös lisäämään uusia palstoja poistuvien tilalle tulevaisuudessa. Näille on jo kaavoitettu uusi alue monitoimiviheriön läheisyydestä.

Asemakaavassa alue on määritelty jalkapallokentäksi jo vuonna 2014. Alueen omistaa Vaasan kaupunki, joka vuokraa sen eteenpäin Vasa IFK:lle. Vuokra-aika on 25 vuotta. Lisätietoja uuden kentän rakentamisesta löytyy osoitteesta www.kamratvallen.fi

Jalkapallokentän suunniteltu valmistuminen on kesällä 2022.