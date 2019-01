Korkean tason Salo Cyber Talks -seminaari tänään: Kyberturvallisuudella Suomen elinkeinoelämälle miljoonien mahdollisuudet

Vuosittain Salo IoT Campuksella järjestettävä Salo Cyber Talks kerää tänään 29.1. klo 12 - 18 yhteen elinkeinoelämän, koulutuksen ja kyberturvallisuuden asiantuntijoita keskustelemaan kyberturvallisuuden mahdollisuuksista Suomelle.

Tapahtuman pääpuhujana on kyberturvallisuuden huippuasiantuntija Sven Sakkov. Sakkov on aiemmin toiminut NATOn kyberkeskuksen johtajana sekä Viron puolustusministeriön alivaltiosihteerinä. Tällä hetkellä hän on Tallinnassa olevan turvallisuuspoliittisen ICDS-tutkimuskeskuksen johtaja. Sakkov aikoo omassa puheenvuorossaan romuttaa kyberturvallisuuteen liittyviä myyttejä, kuten että kyberturvallisuuden ympäriltä puuttuisi lainsäädäntö tai että kyberhyökkäysten toteuttajia ei pystyttäisi tunnistamaan.

Salossa uskotaan, että kyberturvallisuudessa piilee paljon voitettavaa. Kaupunki on tehnyt viime vuodet merkittäviä panostuksia kyberturvallisuuden koulutustarjoamaan sekä kehitykseen.

- Elinkeinoelämämme tarvitsee lisäosaajia, jotta Suomi pysyy tällä hetkellä nopeasti kehittyvän alan tahdissa. Meille on merkityksellistä, että saamme toista vuotta peräkkäin näin suuren joukon asiantuntijoita vieraaksemme ja pääsemme myös vahvistamaan asemaamme kyberturvallisuuden keskustelualustana ja yhteen kokoajana, toteaa Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Salo IoT Campukselle on rakentunut lyhyessä ajassa teollisen internetin osaamisyhteisö, jossa tällä hetkellä toimii jo 75 eri kehitysvaiheessa olevaa yritystä sekä Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipiste.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, ministeri, kansanedustaja Ilkka Kanerva, jonka mukaan Suomen on pidettävä kansallinen kunnianhimo kyberturvallisuuden suhteen korkealla.

- Julkisen sektorin että koko elinkeinoelämän on osallistuttava yhdessä kyberturvavallisuuden kehittämiseen. Varsinais-Suomen alueelle on keskittynyt asiassa paljon osaamista ja asiantuntemusta. Tämä osaaminen on saatava kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden tietoisuuteen. Salo Cyber Talksin kaltaiset tilaisuudet ovat tämän tavoitteen kannalta ratkaisevan tärkeitä.