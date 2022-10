Korona-aika kasvatti lemmikkituotteiden myyntiä – Prisma vastaa kysyntään uudistetulla valikoimalla

”Koronapandemia synnytti Suomessa varsinaisen lemmikkibuumin, ja suomalaisilla on nyt lemmikkejä enemmän kuin koskaan. Lemmikit ovat tärkeä osa ihmisten elämää ja monelle kuin omia lapsia. Halusimme vastata tähän ilmiöön Prismojen uudella ja näyttävällä konseptilla, jossa on kiinnitetty huomiota koko osaston miljööseen, kaupallisiin esillepanoihin sekä entistä laadukkaampaan ja laajempaan lemmikkituotteiden valikoimaan, sanoo konseptipäällikkö Venla Kuoppamäki S-ryhmän marketkaupasta.

Uudistuksen tueksi Prisma toteutti useita asiakaskyselyitä, joiden kautta saatiin arvokasta tietoa siitä, miten lemmikkiosastojen ostokokemusta ja valikoimaa voitaisiin kehittää. Suuri osa kyselyihin vastanneista asiakkaista koki, että kaikki lemmikkituoteryhmän ostokset olisi kätevä tehdä ruokaostosten yhteydessä ja toivoi osastoille aiempaa monipuolisempaa valikoimaa.

”Päädyimmekin laajentamaan lemmikkiosastojen valikoimaa merkittävästi ja tuomaan myyntiin useita uusia brändejä ja uudenlaisia tuotteita. Koirien ruoissa uusia tuotemerkkejä ovat esimerkiksi Rinti, Rokka ja Mush, ja kissoille tarjolla on muun muassa Miamor- ja Kattovit-brändien tuotteita, joita ei valikoimistamme aiemmin löytynyt. Lisäksi toimme Prisman valikoimiin runsaasti uusia leluja sekä ajankohtaisia sesonkituotteita, kuten kesäksi pelastusliivejä sekä viilennys- ja punkkituotteita, ja jouluksi lemmikkien joulukalentereita sekä lahjoja”, myyntipäällikkö Juhani Haara kertoo.

Lemmikkiosastojen valikoima kasvoi Prismoissa lähes 40 %. Isoimmissa Prismoissa valikoimaan kuuluu nyt lähes 1 400 lemmikkiruokatuotetta ja -tarviketta.

Konseptiuudistus on ollut myyntidatan perusteella asiakkaiden mieleen, sillä lemmikkituoteryhmän myynti on kasvanut Prismoissa liki 20 % uudistuksen jälkeen. Erityisesti koiranruokien, lemmikkieläinten lelujen ja hoitovälineiden myynti on ollut kasvussa. Myynneissä on havaittavissa myös hienoisia alueellisia eroja.

”Koiranruokia myydään suhteellisesti enemmän Pohjois-Suomessa, kun taas kissanruokaa länsirannikolla sekä Pohjanmaalla”, Haara paljastaa.

Kunkin myymälän tuotteet ovat myös ostettavissa osana ruokakauppaostoksia S-kaupat.fi-palvelun kautta. Koko lemmikkituotevalikoima on tarjolla myös Prisma.fi -verkkokaupassa.