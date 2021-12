Korona-altistumisia Isolahden koulussa ja Onkilahden yhtenäiskoulussa 16.12.

Isolahden alakoulussa altistuneita on yhteensä 41. Onkilahden yhtenäiskoulussa altistuneita on yhteensä 54. Altistuneet on asetettu karanteeniin terveysviranomaisten ohjeiden mukaan.

Molemmissa kouluissa muiden oppilaiden koulunkäynti jatkuu normaalisti. Koulujen kaikkien oppilaiden huoltajia sekä henkilökuntaa on tiedotettu tapahtuneesta.