Korona kolhaisi pahasti perinteistä autokauppaa – uudesta riskittömästä konseptista pelastusrengas?

Jaa

Perinteinen autokauppa on kipuillut jo kauan. Moni on jättänyt auton hankkimatta korkean hinnan ja omistamiseen liittyvien riskien vuoksi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että COVID-19-virus on hiljentänyt vaisun automarkkinan tykkänään. Kun uusia autoja rekisteröitiin vuonna 2019 vajaat 115 000, ensirekisteröintien määrän arvioidaan tänä vuonna romahtavan 85 000 autoon. Luku on matalampi kuin finanssikriisin aikaan.

– Autoalan syväsukellus on surullinen tosiasia. Uudenlainen autoilun palvelukonsepti tarjoaa toivoakseni juuri nyt erityisen ahtaalla oleville suomalaisille autokaupoille elvytysruiskeen. Kotitalouksille huoleton kuukausiautoilu lienee näin koronaepidemian aikana riskittömin valinta, kotimaisen Beelyn toimitusjohtaja Pertti Pigg toteaa. – Meitä beelylaisia ilahduttaa, että suomalaiset ovat ottaneet palvelukonseptimme hyvin vastaan. Myyntivolyymimme on kaksinkertaistunut alkuvuoden aikana, ja uusien sopimusten määrä kasvanut 25 prosentin kuukausivauhtia. Talous tiukilla: vähän käytetty auto vapauttaa pääomaa ja auttaa ennakoimaan menoja Korona on iskenyt kotitalouksiin yllättävän ankarasti. Oman auton myynti ja kuukausiautoiluun siirtyminen saattaa juuri olla se korjausliike, joka tuo tarvittavaa joustoa korona-arkeen. – Pääomaa vapautuu parhaimmillaan reilu summa elintärkeisiin kohteisiin. Yksi Beely-autoilun vahvimmista valteista on kustannusten ennakoitavuus. Kuukausittaiset autokulut ovat tiedossa etukäteen, jolloin yllättävät huolto- tai korjausmenot eivät pääse sekoittamaan budjettia, Pigg muistuttaa. Vähän käytetyn auton saa hankittua osoitteesta beely.fi helposti ja turvallisesti. Vaihtoehtoja on parhaimmillaan toista tuhatta – merkkikirjo ja hintahaitari on leveä. Joustava, minimissään 12 kuukauden määräaikaissopimus on toimitusjohtaja Piggin mukaan kuluttajalle optimaalisin ratkaisu. Sopimuksen voi halutessaan irtisanoa kuukaudessa, jos esimerkiksi oman auton hankkiminen tulee ajankohtaiseksi. Kotimainen Beely-start-up-yritys tukee suomalaista työtä tekemällä yhteistyötä kahdentoista johtavan merkkiautoliikeketjun kanssa. Yhteistyökumppaneja on yli 40 paikkakunnalla. Auto toimitetaan kotiovelle sovittuun aikaan, joten sen takia ei tarvitse lähteä kaupoille.

Yhteyshenkilöt