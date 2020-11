Korona kolminkertaisti leivän kysynnän, Kwik Trip selvisi haasteesta automaation avulla

Yhdysvaltalaisen kauppaketju Kwik Tripin oman leipomon tuotteiden kysyntä kolminkertaistui viikossa, mutta yritys pystyi vastaamaan koronavirusepidemian laukaisemaan tuotantopiikkiin automaation avulla. Leipomon tuotehallinta ja –keräily on automatisoitu Cimcorpin leipomoratkaisulla, ja varastonhallintajärjestelmä taipuu myös tuotantomäärien nopeaan muutokseen.

Perheomisteinen vähittäiskauppaketju Kwik Trip on automatisoinut leipomonsa varastotoiminnot, tuotehallinan ja tuotekeräilyn Cimcorpin automaatiojärjestelmällä. LaCrossessa Winconsinissa sijaitsevan leipomon automaatio käsittelee noin 80 000 laatikon leipomotuotevalikoimaa. Päivittäin leipomosta toimitetaan keskimäärin 53 000 laatikollista leipomotuotteita noin 700 kauppaan ja niiden 8,5 miljoonalle viikoittaiselle asiakkaalle.

Reilun 8000-neliön varasto on osa vuonna 2018 valmistunutta leipomoa, jonka Kwik Trip avasi vastatakseen itse tuotettujen leipien, pullien ja leivonnaisten kysyntään. Yritys halusi automatisoida toimintansa niin pitkälle kuin mahdollista, tavoitteena oli nelinkertaistaa tuotantomäärät entiseen leipomoon verrattuna. Huippumodernissa leipomossa on useita automatisoituja järjestelmiä – valtaosa tuotannosta, pakkauksesta, varastoinnista sekä jakelusta on automatisoitu – joilla taataan täysin integroitu, saumaton ja turvallinen toimitusketju.

Tuoteturvallisuus ja -tuoreus ovat tärkeitä

Myymälätilaukset siirtyvät Cimcorpin varastonohjausjärjestelmään, joka valvoo ja ohjaa Multipick-tarttujaa keräämään lattiavarastosta myymäläkohtaisen tilauksen.

Kwik Tripin toimitilajohtaja Eric Fonstad kertoo: ”Kokonaisprosessin kannalta varasto on yksi kriittisimmistä paikoista LaCrossen leipomossa. Leipomotuotteiden pitää liikkua nopeasti ja koko prosessin on oltava katkeamaton tilauksesta varastoon, keräämisestä lähettämöön. Tällä takaamme asiakkaillemme tuotetuoreuden ja -turvallisuuden. Cimcorpin automaatiojärjestelmä on keskeisessä roolissa varmistamassa tilausten ja tuotekeräilyn virheettömyydenja koko leipomotoimintamme menestyksen kannalta. Teimme tiivistä yhteistyötä kehittäessämme meille parhaiten sopivan ja varastotilojamme maksimaalisesti hyödyntävän ratkaisun, joka vastaisi sekä nykyisiin että tuleviin tarpeisiimme.”

Virheetön varastonhallinta tuo merkittäviä säästöjä

Varastonohjausohjelmistolla tuotteet kerätään 100% tarkkuudella FIFO-periaatteen (First-in-first-out) mukaisesti, jolloin ensimmäisenä varastoon tulleet leivät toimitetaan ensimmäisenä asiakkaalle, eikä mitään tuotteita jää varastoon pitkäksi aikaa. Varastonhallinnalla on pystytty myös vähentämään ylikapasiteettia.

Myyntijohtaja Derek Rickard Cimcorpilta kertoo: ”Tuotantokapasiteetin vaihtelut ovat yleinen haaste leipomoiden tuotantoketjun jakelutoiminnoissa. Varastopäälliköiden ja –työntekijöiden pitää pystyä vastaamaan kysyntään myös kysyntäpiikkien aikana. Tuotantokapasiteetin merkittävä nousu voi olla kausiluonteista ja juhlapyhiin liittyvää, mutta sitä voivat aiheuttaa myös muut ulkoiset markkinatekijät. Esimerkiksi koronavirus-epidemian alkaessa Kwik Tripin tuotteiden kysyntä kolminkertaistui yhden viikon aikana. Cimcorpin leipomorautomaation nopeuden ja joustavuuden ansiosta La Crossen leipomo pystyi säilyttämään keräilytarkkuuden tuotantomäärien kasvaessa nopeasti. Kasvuun tähtäävänä yrityksenä Kwik Tripille oli alusta saakka tärkeää, että automaatioratkaisu on joustava ja skaalautuva.”