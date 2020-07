Korona runteli Rovaniemen Airbnb-markkinaa

Ennen koronaa Rovaniemellä yksiöiden sekä kolmioiden vuokrat kasvoivat nopeimmin. Koronan seurauksena kaupungissa kolmannes lyhytaikaisessa majoituskäytössä olleista asunnoista on poistunut palveluista.

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa tuottaman vuokramarkkinakatsauksen mukaan Rovaniemen vuokrataso on noussut vuodessa 1,3 prosentilla. Vuosimuutos on ollut suhteellisesti suurin kolmioissa ja isommissa asunnoissa. Viidessä vuodessa vuokrat ovat nousseet 7,9 prosentilla. Vuokrien prosentuaalinen kasvuvauhti on ollut pääkaupunkiseutua nopeampaa. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä Rovaniemen vuokrataso oli 13,2 €/m² eli sama kuin Oulussa.

Rovaniemi on kasvanut viime vuodet tasaisesti mutta maltillisesti, noin 300 asukkaalla vuodessa. Kasvun ennakoidaan jatkuvan tällä vuosikymmenellä suunnilleen samansuuruisena. Opiskelijoita kaupungissa on noin 8 000, mikä on paljon suhteessa väkilukuun. Vuonna 2017 kaupunkiin valmistui noin 600 ja vuonna 2018 noin 650 uutta asuntoa. Keskimäärin viime vuosikymmenellä Rovaniemelle valmistui noin 475 asuntoa vuodessa.

”Rovaniemi on pinta-alaltaan Euroopan suurin kaupunki. Väestö on kuitenkin keskittynyt kaupungin keskusta-alueelle, jossa asuu yhdeksän kymmenestä asukkaasta. Asuntoja on viime vuosina valmistunut selkeästi väestönkasvua nopeammin. Ilmiötä selittää matkailun ja lyhytaikaisen vuokraustoiminnan kuten Airbnb:n suosion kasvu”, toteaa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Rovaniemellä oli Visitory-palvelun perusteella tammikuussa 2020 yhteensä 95 000 yöpymistä, joista noin puolet majoituttiin majoitusliikkeissä. Rovaniemen hotellien majoituskapasiteetti oli vuoden alussa 2000 huonetta. Airbnb:n tai HomeAwayn kautta lyhytaikaisesti vuokrattuja asuntoja oli 910 kappaletta ja niissä oli yhteensä 1700 huonetta. Osa palveluissa olleista asunnoista on jatkuvassa majoituskäytössä ja osa satunnaisessa.

Korona runteli majoitusmarkkinaa rajusti. Huhtikuussa 2020 yöpymisiä oli vain 2400, joista 940 kirjattiin matkailuliikkeissä tapahtuneiksi. Huhtikuussa Airbnb- ja Homeaway-palveluissa oli vuokrattavana enää 650 asuntoa. Kokonaan lyhytaikaisen vuokrauksen piiristä oli siis poistunut noin kolmannes asunnoista. Monet asunnoista saattoivat myös olla samanaikaisesti kahdella markkinalla eli vuokrattavana sekä pitkä- että lyhytaikaisesti eri sivustoilla.

Vaikka Rovaniemellä on siirtynyt paljon asuntoja lyhytaikaisen vuokrauksen puolelta pitkäaikaisten vuokra-asuntojen markkinoille, ei koronakevään vuokrapyyntien neliövuokrissa ole vielä nähtävissä merkittävää eroa aiempien keväiden kehitykseen. Koronan vaikutuksista vuokriin ja vuokrausaikoihin on paremmin saatavilla tietoa syksyllä.

”Koronaepidemia ja matkustusrajoitukset ovat iskeneet kovaa kaupungin tärkeimpään elinkeinoon, matkailuun. Rovaniemen kehitysnäkymät riippuvat vahvasti matkailutoiminnan elpymisestä. Kiinteistöliiton ja Suomen Vuokranantajien lyhytaikaista vuokraustoimintaa koskevan kyselyn perusteella noin kaksi kolmasosaa lyhytaikaista vuokraustoimintaa pyörittävistä vastaajista on aikeissa jatkaa toimintaa normaalisti koronan jälkeen. Rovaniemen vuokramarkkinat voivat siis toipua ylitarjonnasta suhteellisen nopeastikin, jos myös matkailu elpyy nopeasti”, Rokkanen arvioi.