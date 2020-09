Korona vaikutti nuorten kesätöihin – nuoria askarruttivat jälleen palkkaus ja työaika

STTK:n hallitus: Nyt on elvytyksen aika, työttömien turvaa ei saa leikata 17.8.2020 14:05:51 EEST | Tiedote

STTK:n hallituksen mielestä työllisyysasteen nosto on välttämätöntä ja pidemmällä aikavälillä on tavoiteltava pohjoismaista tasoa. Koronakriisin aiheuttamassa, pitkään jatkuvassa epävarmassa tilanteessa on kuitenkin oltava aikataulujen suhteen realisti. STTK:n mielestä nyt on elvytyksen – ei sopeutuksen – aika. - Valtiovarainministeriön virkamiesraportin esitykset työllisyystavoitteen saavuttamiseksi toimivat keskustelun avauksena, mutta eivät sellaisenaan kelpaa. Juuri nyt elvytys on tärkeintä myös pysyvästi korkeamman työllisyyden saavuttamiseksi. Työllisyystoimissa on keskityttävä pidemmälle aikavälille kuin meneillään olevaan hallituskauteen, sillä julkisen talouden kestävyyshaasteet ovat lähivuosien sijaan kauempana tulevaisuudessa, sanoo puheenjohtaja Antti Palola. Budjettiriihestä on saatava eväitä koronakriisin selättämiseen. Esimerkiksi työttömyysturvaa ei pidä leikata. - Kestävällä elvytyksellä vastataan pitkän aikavälin haasteisiin eikä kasvun elementtejä saa leikata. Työnte