Koronaan liittyvän karanteenin pituus lyhenee 10 päivään 12.10. alkaen

Useita koronatartuntoja eri puolella Suomea, tarkkaile oireita jos olet oleskellut Ylläksellä 14.–25.9. 30.9.2020

Eri puolilla Suomea on todettu tähän mennessä yhteensä 26 koronatartuntaa, jotka on saatu Ylläkseltä 14.–25. syyskuuta. Tartunnat ovat levinneet ravintola Pirtukirkossa, Äkäshotellissa ja Jounin kaupassa. Tartunnan saaneet asuvat 14 eri kunnassa. ​​Jos olet oleillut Ylläksellä 14.–25. syyskuuta ja sinulle ilmaantuu koronaan sopivia oireita, hakeudu testiin. Jos Koronavilkku on ilmoittanut mahdollisesta altistumisesta, tee oirearvio Omaolossa tai ole yhteydessä terveydenhuollon toimipisteeseen testaustarpeen arvioimiseksi "Tartuntojen estämiseksi on nyt tärkeää huolehtia hygieniasta ja pitää turvavälejä. Jos turvaväliä ei voi pitää, on tärkeää käyttää kasvomaskia sisätiloissa ja julkisissa kulkuneuvoissa", sanoo infektiolääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä. Lisätietoja Markku Broas infektioylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Taneli Puumalainen ylilääkäri THL