Koronaepidemia edelleen hallinnassa Pohjois-Pohjanmaalla - käsihygienian ja turvavälien merkitys korostuu jatkossa

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yhteensä 181 koronatartuntaa. Tautimäärät ovat kasvussa, mutta epidemian osalta tilanne on edelleen rauhallinen. Epidemian hallinnan kannalta on tärkeää, että käsihygieniasta huolehditaan ja muistetaan pitää riittäviä turvavälejä.

Koronaepidemiatilanne on Pohjois-Pohjanmaalla edelleen rauhallinen. Maakunnassa on todettu edeltävän seitsemän vuorokauden aikana 11 uutta koronatartuntaa. Taudin ilmaantuvuus on ollut 2,75 tapausta 100 000 asukasta kohden. Tätä edeltävien seitsemän vuorokauden aikana ilmaantuvuus oli 1,5 / 100 000. Pohjois-Pohjanmaalla on todettu nyt yhteensä 181 koronatartuntaa. Tartunnat liittyvät valtaosin erilaisiin perheiden ja sukujen sisällä tapahtuneisiin altistuksiin sekä matkailuun. Yhä enemmän löydetään kuitenkin myös niitä koronatartuntoja, joiden tartunnanlähde ei ole tiedossa. Elokuun aikana näitä oli noin 40% todetusta tartunnoista. Pohjois-Pohjanmaalla on tapahtunut muutamia joukkoaltistumisia kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Näistä ei kuitenkaan ole todettu jatkotartuntoja. Sairaalahoidossa ei ole Pohjois-Pohjanmaalla yhtään koronapotilasta, eikä alueella ei ole tällä hetkellä tarvetta valtakunnallisesta poikkeavaan erityisohjeistukseen. Oysin infektiontorjuntayksikkö korostaa käsidesin käytön merkitystä epidemian torjunnassa. Lisäksi on tärkeää huolehtia riittävistä turvaväleistä.

