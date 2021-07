Koronaepidemia laski keskimääräistä vankilukua, yhdyskuntapalvelua suorittavien asiakkaiden määrä nousi

Vantaan vankilan toiminnassa laajoja lyhytaikaisia rajoituksia koronaviruksen takia 28.6.2021 16:39:40 EEST | Tiedote

Vantaan vankilassa on todettu vankilan sisäinen koronavirustartunta virkamiehillä. Tilanteen laajuus ei ole vielä selvillä, mutta laajemman leviämisen vaara on ilmeinen. Vankilassa rajoitetaan ta­paa­mis­ia ja toi­min­to­ja 28.6.2021-12.7.2021. Val­vo­mat­to­mat ta­paa­mi­set kes­key­te­tään 19.7. saak­ka ja poistumisluvat 12.7. saakka. Rajoituksista luovutaan välittömästi, kun rajoitukset eivät ole enää välttämättömiä. Rajoitustoimet on tarkoitettu lyhytkestoisiksi ja vain tilanteen selvittämisen ajaksi.