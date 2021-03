Koronakriisi haastoi - palvelutyytyväisyystulokset kertovat Satakunnan ELY-keskuksen asiakastyön erinomaisesta onnistumisesta

Satakunnan maaseudun kehittämissuunnitelman valmistelu on edennyt loppusuoralle 24.2.2021 12:42:58 EET | Tiedote

Satakunnan maaseudun yrityksillä ja organisaatioilla on mahdollisuus kehittää toimintaansa Euroopan unionin maaseuturahaston tuella tulevinakin vuosina. Rahoitusta myönnetään nyt valmisteilla olevan alueellisen kehittämissuunnitelman perusteella. Tietoja ja näkemyksiä suunnitelmaan on kerätty satakuntalaisilta maaseudun asukkailta, yrittäjiltä ja kehittäjiltä. Ennen pandemiaa ehdittiin järjestää muutamia työpajoja, mutta pääasiassa valmistelu on toteutettu virtuaalisesti.