Koronapandemia heikensi nuorten mielenterveyttä – Suomi panostaa liikunnan tukemiseen. #EYY2022 Uusi raportti mielenterveydestä ja henkisestä hyvinvoinnista.

BRYSSEL – Euroopan maat lähestyivät ennakoivasti nuorten mielenterveyden haasteita koronapandemian aikana [1]. Kouluissa vahvistettiin erityisesti psykologista tukea lisäämällä opiskelijoiden käytettävissä olevien psykologien ja koulukuraattoreiden määrää. Myös koulujen henkilökuntaa opastettiin tunnistamaan ja käsittelemään henkisen kuormituksen merkkejä oppilaissa.

"Me kaikki välitämme nuorten hyvinvoinnista. Tämä raportti nuorten mielenterveydestä ilmestyy oikeaan aikaan pandemian ja Euroopassa käynnissä olevan sodan keskellä. Olen iloinen nähdessäni, että EU:n jäsenvaltiot suhtautuvat tähän haasteeseen vakavasti ja ovat ryhtyneet toimenpiteisiin erityisesti koululaisten ja opiskelijoiden tukemiseksi. Näiden ponnistelujen on jatkuttava, jotta nuoret voivat menestyä nyt ja tulevina vuosina. Komissio on aina valmis antamaan tukensa”, Euroopan unionin innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava komissaari Mariya Gabriel sanoo.

Suomi panostaa erityisesti lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen. Liikunta- ja urheiluseurat saivat tukea lasten ja nuorten harrastetoiminnan sekä kilpa- ja huippu-urheilutavoitteisen toiminnan turvaamiseksi koronapandemian aikana. Avustusten tavoitteena oli lievittää koronapandemian aiheuttamia taloudellisia menetyksiä sekä turvata liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa. Seurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten terveyden ja toimintakyvyn hyväksi.

EU:n jäsenvaltioiden, kuten Suomen, ponnistelujen lisäksi Euroopan komissio nimesi vuoden 2022 Euroopan nuorison teemavuodeksi tuen osoituksena nuorille, joihin koronapandemian aikaiset rajoitukset vaikuttivat erityisen paljon. Toukokuussa 2022 tehdyn Flash Eurobarometer -tutkimuksen mukaan peräti 16 jäsenmaassa nuoret pitävät henkisen ja fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin parantamista Euroopan nuorisovuoden tärkeimpänä tavoitteena.

Euroopan komissio kannustaa nuoria osallistumaan aktiivisesti EU:n tulevaisuuden määrittämiseen. Euroopan komissio kuuntelee nuoria ja pyytää heitä jakamaan näkemyksiään, huolenaiheitaan ja ideoitaan ääniviestisivuston kautta. Kolmasosa kaikista "Terveys, hyvinvointi ja urheilu" -kategoriaan tallennetuista äänistä vaatii lisää tietoa mielenterveydestä ja kohtuuhintaisia mielenterveyspalveluista nuorille.

[1] Youth Wiki -analyysiraportti: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki. Löydät PDF-tiedoston myös sähköpostin liitteenä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taustatietoa

Euroopan komissio käynnisti Euroopan nuorison 2022 teemavuoden, jonka aikana "keskitytään nuorten asioihin, sillä he ovat uhranneet paljon muiden hyväksi", kuten komission puheenjohtaja von der Leyen sanoi vuonna 2021 puheessaan unionin tilasta. Siksi koko vuosi omistetaan nuorille, ja heille pyritään antamaan voimaa, rohkeutta ja uusia tilaisuuksia osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan.

Yleisenä tavoitteena Euroopan nuorison teemavuosi kannustaa kaikkia nuoria tuomaan äänensä kuuluviin ja kertomaan ajatuksiaan ja näkemyksiään vuoden tärkeimmistä aiheista sekä Euroopan tulevaisuudesta [1]. Yksi Euroopan nuorisovuoden 2022 keskeisistä tavoitteista on edistää nuorten henkilökohtaista, sosiaalista ja ammatillista kehitystä, mukaan lukien mielenterveyttä. Tämä on täysin linjassa EU:n nuorisostrategian 2019–2027 kanssa, jonka tavoitteena on parantaa henkistä hyvinvointia ja vähentää mielenterveysongelmien leimaamista. Näin voidaan edistää kaikkien nuorten sosiaalista osallisuutta.

Teemavuosi edistää eurooppalaisia arvoja ja tuo niille näkyvyyttä sekä antaa mahdollisuuden osoittaa solidaarisuutta nuoria kohtaan. Toiminnalla pyritään myös tukemaan Ukrainaa.

Euroopan nuorison teemavuoteen kuuluu myös yhdessä tekemistä sekä satojen nuorisojärjestöjen ja sidosryhmien aktiivista osallistumista. Vuoden aikana on tarjolla runsaasti kansallisen ja paikallistason toimintaa. Teemavuoden verkkosivustolle on ladattu jo yli 4 000 tapahtumaa, jotka tuovat nuoret yhteen positiivisella ja merkityksellisellä tavalla ympäri Eurooppaa.

Kerro visiosi Euroopan komission ääniviestialustalla

Viralliset aihetunnisteet: #EYY2022 #EuropeanYearOfYouth

Seuraa Euroopan nuorison teemavuotta sosiaalisessa mediassa: Instagram: @european_youth_eu ja @euroopan_nuorison_teemavuosi Facebook: @EuropeanYouthEU Twitter: @EuropeanYouthEU

[1] Euroopan nuorison teemavuoden keskeisiä aiheita: Oppimiseen liittyvä liikkuvuus Euroopassa, työllisyys ja osallisuus, politiikkaa koskeva vuoropuhelu ja osallistuminen, ympäristö, digitaalisuus, kulttuuri, terveys, hyvinvointi ja urheilu, nuoriso ja maailma, EU:n arvot ja demokratia.