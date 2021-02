Koronapandemia on nopeuttanut digitalisaatiota, mutta polarisoinut työmarkkinoita

ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet pitävät pintansa 10.3.2020 05:00:00 EET | Tutkimus

HELSINKI 10.3.2020. ManpowerGroupin työmarkkinabarometri vuoden 2020 toiselle vuosineljännekselle on julkaistu tänään. Barometrin tulosten perusteella työllistämisaikeet säilyvät kohtalaisen toiveikkaina myös huhti-kesäkuussa. Henkilöstömäärän muutoksen saldoluku on positiivinen kaikilla tutkituilla toimialoilla. Vahvimmat työllistämisaikeet raportoidaan tällä kertaa rahoitus- ja vakuutusalalta (+18) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (+16). Alueista parhaassa vedossa on Etelä-Suomi, jossa indikaattori on +9.