Koronapandemia vähensi etenkin muita hengitystieinfektioita viime vuonna – puutiaisaivotulehdusten määrä lisääntyi selvästi

Mika Salminen vaihtaa tehtävää THL:n sisällä – terveysturvallisuus vaihtuu väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 16.6.2022 09:51:58 EEST | Tiedote

Terveysturvaajat-osaston johtaja Mika Salminen vaihtaa tehtävää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sisällä. Salminen aloittaa 1.9.2022 hyvinvointivaikuttajat-osaston johtajana. Tehtävä on määräaikainen ja päättyy elokuun 2027 lopussa. Hyvinvointivaikuttajat-osasto seuraa ja edistää väestön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Lisäksi osasto tutkii ja tukee eri väestöryhmien yhdenvertaisuutta ja osallisuutta ja kehittää niitä tukevia menetelmiä ja palveluja sekä tutkii ja arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimivuutta. Hyvinvointivaikuttajat on työntekijämäärältään THL:n suurin osasto. Siellä työskentelee noin 400 asiantuntijaa ja tutkijaa. ”Olen aina ollut kiinnostunut kokonaisvaltaisesti ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, joten siirtyminen uuteen tehtävään on erittäin innostava haaste”, Salminen sanoo. Salminen katsoo, että Suomessa ihmisillä ovat asiat monella tavalla hyvin. Ongelmat liittyvät muun muassa ikääntymiseen ja yhteiskunnan polari