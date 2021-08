Koronarokotteen saa nyt ilman ajanvarausta kauppakeskuksissa Helsingissä

Jaa

Helsinkiläisten on mahdollista saada koronarokotuksen ensimmäinen annos ilman ajanvarausta pop-up-rokotuspisteiltä. Pop-up-pisteiltä ei vielä saa tehosterokotetta.

Pop-up-pisteitä on eri puolilla Helsinkiä. Esimerkiksi tulevana perjantaina 27.8. klo 11-15 voi hakea koronarokotteen pop-up-pisteeltä kauppakeskus Ristikossa Konalassa ja lauantaina 28.8. klo 11-15 kauppakeskus Triplassa Pasilassa.

Pop-up-pisteitä on myös esimerkiksi kirjastoissa ja Viikin Prismassa. Pop-up-pisteitä tulee jatkossa myös eri paikkoihin.

”Rokottamalla muun muassa kauppakeskuksissa haluamme tehdä rokotuksen ottamisen mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi. Rokotuksessa voi nyt poiketa vaikka kauppareissun aikana”, toteaa terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

”Tällä hetkellä on vielä tarvetta nostaa rokotekattavuutta koronaepidemian hallitsemiseksi. Kaikista helsinkiläisistä koronavirusrokotuksen ensimmäisen annoksen on nyt saanut 73 prosenttia ja 12 vuotta täyttäneistä 82 prosenttia. Nyt kun rokotteen saa lukuisista eri paikoista ympäri Helsinkiä toivomme, että entistä suurempi osa helsinkiläisistä ottaisi sen. Tällä hetkellä pop-up-pisteillä saa rokotteen ensimmäisen annoksen, mutta jatkossa tarkoituksena on, että pop-up-pisteiltä saa myös tehosterokotteita”, Lukkarinen jatkaa.

Rokotteen saa pop-up-pisteellä näyttämällä henkilö- tai Kela-korttia. Rokotuksen jälkeen tulee jäädä seurantaan vähintään 15 minuutiksi. Koronarokotukset ovat maksuttomia.

Ensimmäisen koronarokotuksen saa ilman ajanvarausta myös Helsingin rokotuspisteiltä Jätkäsaaresta, Malmilta, Messukeskuksesta ja Myllypurosta.

Tiedot pop-up-rokotuspisteistä löytyvät jatkuvasti päivittyvältä Pop-up-rokotuspisteet –sivulta.

Lisätietoa

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen, p. 09 310 42700, timo.lukkarinen@hel.fi

Helsinkiläisten koronarokotukset - koronarokotus.hel.fi

