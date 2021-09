Koronarokotteen toisen annoksen antaminen 12–15-vuotiaille lapsille ja nuorille aloitetaan kouluilla

Rokotusta tarjotaan kouluilla kaikille 12–15-vuotiaille heidän asuinkunnastaan riippumatta. Rokotukset alkavat eri aikaan eri kouluissa ja koulukohtaisesta aikataulusta on tiedotettu Wilma-järjestelmässä.

12–15-vuotiaista 10 700 sai ensimmäisen rokoteannoksen kouluilla elokuussa. 12–15-vuotiaiden rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on Helsingissä 73 prosenttia.

Mikäli oppilas on saanut ensimmäisen rokoteannoksen rokotuspisteellä, toinen rokoteannos on mahdollista saada koululla kunhan rokotusten välissä on kuusi viikkoa.

”Vasta toisen annoksen myötä koronarokotteen suojateho nousee erinomaiselle tasolle. Toivomme siksi, että lapset ja nuoret käyvät nyt ahkerasti ottamassa rokotteen toisen annoksen. Rokotteen suoja varmistaa sen, että he voivat jatkaa opiskelua lähiopetuksessa ja osallistua heille tärkeisiin tapahtumiin”, johtava ylilääkäri Timo Carpèn toteaa.

Oppilailla on mahdollisuus saada nyt myös ensimmäinen rokoteannos, jos oppilas ei ole rokotetta vielä saanut.

”Jos on vielä pohtinut rokotteen ottamista niin nyt sen saa taas helposti koululta. Myös he, jotka ovat viime kierroksen jälkeen täyttäneet 12 vuotta, voivat tulla hakemaan koululta rokotuksen”, Carpèn lisää.

12–15–vuotiaat voivat mennä rokotukseen myös rokotuspisteille ilman ajanvarausta. Jos huoltaja haluaa tulla mukaan rokotukseen, rokotus annetaan rokotuspisteellä. Rokotusajan voi myös varata osoitteessa koronarokotusaika.fi tai soittamalla p. 09 310 46300 (arkisin klo 8–18). Myös huoltaja voi varata ajan alaikäiselle.

Tiedot kaikista rokotuspisteistä ja pop-up-rokotuspisteistä löytyvät osoitteessa hel.fi/rokotukseen.

Lasten ja nuorten rokotuksissa käytetään Pfizerin tai Modernan rokotteita. Lisätietoa rokotteista on THL:n verkkosivuilla.

12–15-vuotias voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään. Jos nuori ei halua tai ole kykenevä itse päättämään rokotuksestaan, koronarokotteen antamiseen tarvitaan huoltajien suostumus. Suostumus tehdään tällä lomakkeella.

Lisätietoja:

Johtava ylilääkäri Timo Carpén, p. 09 310 50075, timo.carpen@hel.fi

Lasten ja nuorten koronarokotukset – koronarokotus.hel.fi

THL - Usein kysyttyä lasten ja nuorten koronarokotuksista