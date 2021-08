Koronarokotuksen saa lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 1.9. alkaen

Jaa

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat voivat saada koronarokotuksen Helsingissä pääosin omassa oppilaitoksessaan 1.-10.9. Rokotusta tarjotaan oppilaitoksissa kaikille opiskelijoille heidän asuinkunnastaan riippumatta.

Rokotukset alkavat eri aikaan eri oppilaitoksissa, ja ajankohdista tiedotetaan Wilma-järjestelmässä. Oppilaitoksissa tapahtuviin rokotuksiin ei tarvitse varata aikaa.

Jos opiskelija on jo saanut ensimmäisen rokotuksen hän voi saada oppilaitoksessa koronarokotuksen toisen annoksen, jos ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kahdeksan viikkoa. Tällöin on hyvä olla mukana todistus ensimmäisestä rokotuksesta.

”Paras tapa turvata lähiopetus opiskelijoille on korkea rokotekattavuus. Tällä hetkellä 74 prosenttia 16-19-vuotiaista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Toivomme, että saavutettavuutta parantamalla, rokotteen ottaisi aiempaa useampi”, terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen toteaa.

”Kun rokotteita annetaan oppilaitoksissa, rokotteen ottaminen on opiskelijoille helppoa ja nopeaa. Rokotukseen ei tarvitse varata etukäteen aikaa, ja sen saa samassa paikassa, missä käy muutenkin opintojen takia”, Lukkarinen jatkaa.

Nuori voi itse päättää rokottamisesta. Jos nuori ei itse halua päättää rokottamisesta, tai ei ole kykenevä päättämään, koronarokotteen antamiseen tarvitaan molempien huoltajien suostumus. Suostumus tehdään tällä lomakkeella.

Koronarokotuksen saa myös Helsingin rokotuspisteiltä Jätkäsaaresta, Malmilta, Messukeskuksesta ja Myllypurosta sekä pop-up-rokotuspisteiltä.

Lisätietoa

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen, p. 09 310 42700, timo.lukkarinen@hel.fi

Helsinkiläisten koronarokotukset - koronarokotus.hel.fi

Lasten ja nuorten koronarokotukset