Koronarokotus ilman ajanvarausta Sellon kirjastossa torstaina ja perjantaina 9.–10.9. ja 16.–17.9.

Sellon kirjastossa palvelee pop up -rokotuspiste torstaina ja perjantaina 9.–10.9. ja 16.–17.9. Pisteelle voit tulla ottamaan ensimmäisen koronarokoteannoksen ilman ajanvarausta klo 10–18. Rokotteen voivat saada kaikki 12 vuotta täyttäneet ja tätä vanhemmat espoolaiset. Otathan mukaasi Kela-kortin tai henkilöllisyystodistuksen. Rokotus on ilmainen.

Tehosterokotteen voi tulla ottamaan 8 viikon päästä ensimmäisestä annoksesta Sellon kirjaston pop up -pisteelle. Tiedotamme, kun tehosteannoksia on saatavilla Sellossa. Huomaathan, että tällä hetkellä pop up -pisteeltä voit saada vain ensimmäisen rokoteannoksen. Emme anna tehosteannoksia.

Rokotuspiste sijaitsee Sellon kirjastossa osoitteessa Leppävaarankatu 9. Kirjasto sijaitsee kauppakeskus Sellon Viaporintorin tasolla. Rokottaminen tapahtuu kirjaston 2. kerroksessa Sellosalin puoleisessa päädyssä. Rokotuspisteelle pääsee hissillä suoraan Leppävaarankadun 9e sisäänkäynnin tai Sellon parkkihallin kautta (hississä 3. kerros, rappu A4).

Pop up –rokotuksissa saat Modernan Spikevax –rokotetta Covid-19-tautia vastaan.