Koronarokotuskattavuus on nyt 80 prosenttia – rokote kannattaa edelleen ottaa

”Odotettu 80 prosentin virstanpylväs on nyt täyttynyt myös toisen rokoteannoksen osalta, mikä on yhteisen ponnistelumme tulos. Ihmiset ovat ahkerasti käyneet hakemassa rokotteita, ja valtaosa vakavalle taudille alttiista on saatu hyvään suojaan, mikä on hieno asia”, kiittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio.

”Tästä rajapyykistä on hyvä jatkaa eteenpäin, ja edelleen on todella tärkeää, että jokainen käy ottamassa oman rokotteensa, jos ei vielä ole sitä tehnyt. Rokotus suojaa erittäin hyvin vaikealta koronavirustaudilta ja auttaa suojaamaan myös läheisiä. Väestössä on kuitenkin edelleen paljon rokottamattomia, joilla on riski sairastua vakavaan koronavirustautiin.”

Nuorten rokotuskattavuus noussut hienosti

Rokotuskattavuus vaihtelee ikäryhmittäin. Eniten koronarokotuksia ovat ottaneet iäkkäämmät. Yli 45-vuotiaista kaikissa ikäryhmissä on yli 80 prosentin rokotuskattavuus toisen annoksen osalta.

”Viime aikoina on ollut kuitenkin nähtävissä, että nuorten rokotuskattavuus on noussut hienosti. 16–24-vuotiaat ovatkin ylittäneet 80 prosentin rokotuskattavuuden ensimmäisen annoksen kohdalla. Myös nuorten kannattaa kuitenkin yhä hakeutua aktiivisesti hakemaan oma koronarokotteensa”, Kontio sanoo.

Osalle väestöstä tarjotaan tällä hetkellä myös kolmatta koronarokotetta.

Rokotusjärjestys ja COVID-19 -taudin riskiryhmät (THL)

