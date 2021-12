Koronarokotusten vauhdittamiseen tarvitaan lisää rokottajia

Joka viides lastenosastojen potilas on sairaalahoidossa RS-viruksen vuoksi 14.12.2021 12:52:49 EET | Tiedote

Pienten RSV-potilaiden (respiratory syncytial virus) määrä sairaalahoidossa on kasvanut marras-joulukuun ajan jyrkästi. RSV-potilaita on lähes viidesosa kaikista lapsipotilaista. RS-virus on yleisin pienten lasten hengitystieinfektioita aiheuttava virus.