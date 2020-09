Koronatartunnan saanut on asioinut useissa paikoissa Vaasassa

Koronavirustartunta on todettu henkilöllä, joka on asioinut vaasalaisessa kuntosali Forever Lite:ssä perjantaina 25.9. klo 12.00-13.30, ravintola Fontanassa perjantaina-lauantaina 25.-26.9. klo 22.00 – 03.00 ja torin Hesburgerissa 26.9. klo 03.00 – 04.00.

Tartunnan saanut on asetettu eristykseen ja hän on kotihoidossa. Terveysviranomaiset kontaktoivat todetun tautitapauksen altistamia henkilöitä ja heidät on jo asetettu tai asetetaan karanteeniin.

Kyseisissä paikoissa mainittuina aikoina asioineita henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä omalle terveysasemalle koronatestauksen järjestämistä varten, jos heille lähimmän puolentoista viikon aikana kehittyy hengitystieinfektion oireita kuten yskää, nuhaa, kuumetta tai kurkkukipua.