Koronatartunnat Lyseon lukiossa ja Onkilahden yhtenäiskoulussa

Himalajan palvelutalossa on todettu koronavirustartunta 3.9.2021 15:29:51 EEST | Tiedote

Ikäihmisten palveluasumisen yksikössä Himalajassa on todettu 3.9.2021 yksi koronavirustartunta. Tällä hetkellä altistuneina on kolme henkilökuntaan kuuluvaa ja kahden pienkodin lähes 30 asukasta. Altistuneet on asetettu karanteeniin.