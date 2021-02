Koronatartunta Onkilahden yhtenäiskoulussa – 32 altistunutta asetettu karanteeniin

Onkilahden yhtenäiskoulussa koulussa (1–9) on todettu yksi positiivinen koronatartunta 12.2. Mahdollisia virukselle altistuneita on yhteensä 32.

Altistuneet on saatu hyvin kartoitettua ja heidät on asetettu asianmukaiseen karanteeniin terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Kaikkiin karanteeniin joutuneisiin on saatu yhteys. Tilanteesta on tiedotettu erikseen vielä kaikkien oppilaiden huoltajille sekä henkilökunnalle Wilmassa.



Oppilaiden perheitä sekä henkilökuntaa on kehotettu tarkkailemaan oireita, toiminaan koronaohjeistusten mukaan ja huolehtimaan siitä, että kouluun tullaan vain täysin terveenä.