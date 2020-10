Koronatartunta todettu Suvilahden koulussa

Vaasalaisen Suvilahden koulun työntekijällä on todettu koronatartunta tiistaina 13.10.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri on asettanut kaikki mahdollisesti altistuneet henkilöt karanteeniin. Karanteenissa on yhteensä 32 oppilasta ja kaksi aikuista. Oppilaiden huoltajille on tiedotettu asiasta Wilman kautta.

Muiden Suvilahden oppilaiden koulunkäynti jatkuu normaalisti perusopetuksen syysloman (14.-16.10.) jälkeen. Kaikki Vaasan perusopetuksen 4.-6.-luokkalaiset ovat aiemman päätöksen mukaisesti etäopetuksessa vielä maanantaina 19.10. ja yläkoulut 25.10. saakka.