Koronatartuntoja päiväkodissa, kouluissa ja oppilaitoksissa 8.9.

Jaa

Vaasassa on todettu koronatartuntoja Metsäkallion päiväkodissa, Isolahden alakoulussa, Onkilahden yhtenäiskoulussa ja Vamialla sekä altistumisia Lyseon lukiossa.

Metsäkallion päiväkodissa on todettu yksi koronatartunta 8.9. Altistuneita lapsia on 66 ja henkilökuntaan kuuluvia 14. Suljettuna on kolme päiväkotiryhmää, muu toiminta päiväkodissa jatkuu normaalisti.

Isolahden koulussa on todettu kolmella oppilaalla koronatartunta 7.-8.9. Altistuneita oppilaita on 51 ja henkilökuntaan kuuluvia viisi.

Onkilahden yhtenäiskoulun yläluokilla on todettu yksi koronatartunta 8.9. Altistuneita oppilaita on 57 ja henkilökuntaan kuuluvia kolme.

Ammatillista koulutusta Vaasassa tarjoavalla Vamialla on todettu kaksi koronatartuntaa 7.9. Altistumiset ovat tapahtuneet 31.8. Silverian tiloissa sekä Sampo-kampuksella. Altistuneita on yhteensä 22.

Vaasan Lyseon lukiossa on tapahtunut altistumisia 3.9. Yhteensä altistumisia on ollut hieman alle 60. Oppilaitoksessa altistavana ollut opiskelija on noudattanut terveysturvallisuuteen liittyviä ohjeita (muun muassa maskin käyttö).

Kaikki altistuneet päiväkodissa sekä kouluissa ja oppilaitoksissa on asetettu karanteeniin terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Muiden oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäynti jatkuu normaalisti.