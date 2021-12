Koronatartuntojen määrä on yhä kasvanut, mutta sairaalahoidon tarve ei ole noussut samassa suhteessa

Kolmansiin annoksiin käytetään Pirkanmaalla enenevästi Modernan Spikevax-rokotetta 22.12.2021 15:16:15 EET | Tiedote

Kolmannen koronarokotusten piiriin on tullut viime päivinä lisää rokotettavia, kun THL on ohjeistanut rokotusvälin lyhennyksistä toisen ja kolmannen rokotteen välillä. Iäkkäiden ja riskiryhmään kuuluvien kolmannet rokotukset ovat erityisen kiireellisiä. Myös täysin rokottamattomille, 12 vuotta täyttäneille pyritään tarjoamaan edelleen pikaisesti ensimmäinen koronarokotus. Lisääntyvä kysyntä on johtanut Pfizerin Comirnaty-rokotteen puutteeseen.