Koronatestauskapasiteetti hyvällä tasolla Pohjois-Pohjanmaalla - keskeistä on ajoittaa testaaminen oikein

Rajoittamistoimenpiteiden purkamisen seurauksena peruskoulut avaavat ovensa loppukevääksi. Kirjastot ovat jo osittain auki ja kokoontumisrajoitus nostetaan kesäkuun alussa 50 henkeen. Vaikka infektioiden leviäminen tyypillisesti hidastuu kesällä, kontaktien lisääntyminen voi merkitä kasvua koronainfektioiden määrään. Koronan testaamisessa keskeistä on oikea ajoitus, sillä virus tai vasta-aineet voidaan tunnistaa vain tietyissä infektion vaiheissa.

NordLabin aluelaboratorioissa Kajaanissa, Kemissä, Kokkolassa ja Rovaniemellä tutkitaan kunkin alueen kiireelliset koronavirustestit. Oulun aluelaboratoriossa tutkitaan kiireellisten näytteiden lisäksi vähemmän kiireelliset näytteet Pohjois-Suomen alueelta. Koronaepidemian alussa NordLab analysoi noin 100-150 koronanäytettä päivässä. Kapasiteettia on kasvatettu määrätietoisesti ja nyt lukema on jo 900. Testauskapasiteettia nostetaan yhä kevään aikana ja mukaan ovat tulossa myös koronan vasta-ainetestit.

Rajoittamistoimenpiteiden seurauksena koronaepidemian ensimmäinen huippu jäi Pohjois-Pohjanmaalla matalaksi. Tilanne on ollut jo useamman viikon ajan rauhallinen. Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) koronapotilaiden lukumäärä on ollut jo pitkään alle viisi potilasta ja yksittäisiä positiivia testituloksia saapuu satunnaisesti. Yhteensä Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 131 koronatartuntaa.

Maamme hallituksen määräysten mukaisesti rajoittamistoimenpiteitä aletaan nyt purkaa. Tämä voi merkitä erilaisten infektoiden, myös koronainfektioiden määrän kasvua Pohjois-Pohjanmaalla tulevan kesän ja syksyn aikana. On tärkeää, että jatkossakin noudatetaan hyvää käsihygieniaa ja oikeaa yskimistekniikkaa sekä pidetään riittävää etäisyyttä muihin. Ohjeiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Testaamisesta hyötyä vain taudin tietyssä vaiheessa

Koronaepidemiaa hillitään testaamalla hengitystieoireiset henkilöt ja asettamalla positiivisen testituloksen saaneet henkilöt karanteeniin. Samalla kuntien ja sairaanhoitopiirien tartuntataudeista vastaavat lääkärit tiimeineen jäljittävät koronaan sairastuneen kanssa tekemisessä olleita henkilöitä. Lähialtistuneet asetetaan myös karanteeniin.

”Usein toivotaan, että koronaan sairastuneen läheiset tai työkaverit testattaisiin heti mahdollisen infektion varalta. Tästä ei kuitenkaan todellisuudessa ole hyötyä, sillä koronatesti näyttää positiivista tulosta vasta sitten, kun virusta erittyy elimistöön riittävän paljon. Käytännössä tämä tarkoittaa oireilun alkamista”, kertoo OYS:n infektiotautien osastonylilääkäri Teija Puhto.

Koronatartunnan saaneen testitulos voi siis olla negatiivinen yli viikon ajan tartunnan saamisesta oireiden alkamiseen saakka.

”Jos epäilee koronatartuntaa tai tietää olevansa altistunut, keskeistä on välttää kontakteja ja hakeutua testiin siinä vaiheessa, kun hengitystieoireet ilmaantuvat. Testiin ei kannata tulla tätä aiemmin, mutta toisaalta tuloa ei kannata myöskään pitkittää ”, Puhto toteaa.

Vasta-ainetestit toistaiseksi vielä kehitysvaiheessa

Vasta-aineita alkaa muodostua yleensä 2-3 viikon kuluttua oireiden alkamisesta. Vasta-ainetestejä on markkinoilla useampia, mutta haasteelliseksi niiden käytön tekee testien toistaiseksi huono luotettavuus.

Puhton mukaan vasta-ainetestin tulos voi olla virheellinen molempiin suuntiin, eli vastaus voi olla koronan sairastaneella negatiivinen ja päinvastoin. ”Suurissa joukoissa testitulokset ovat riittävän tarkkoja ja niiden kautta voidaan selvittää epidemian etenemistä väestössä. Yksilön kohdalla ei kuitenkaan voida luotettavasti osoittaa koronan sairastamista tai sitä, onko henkilö suojassa uudelta tartunnalta”.

Epidemiatilannetta seurataan tarkasti yhdessä Oulun kaupungin kanssa

Koronaepidemian hiipuminen ja rajoittamistoimenpiteiden osittainen purkaminen merkitsevät OYS:lle ja Oulun kaupungille siirtymistä odottavaan vaiheeseen.

”Sairaalahoitoa tarvitsevia koronapotilaita on Pohjois-Pohjanmaalla vain muutamia ja myös Kontinkankaan sairaalassa on rauhallista koronaepidemian osalta”, toteaa Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

”Seuraamme tilannetta kuitenkin tarkasti ja pyrimme ohjeistuksin ja hyvällä suunnittelulla estämään uuden epidemiahuipun muodostumisen. Jos koronainfektioiden määrä kuitenkin lisääntyy, meillä on nyt hyvä valmius tilanteen hoitamiseen ja resurssien ohjaamiseen korona-potilaiden hoitoon niin palvelujärjestelmämme perus- kuin erityistasollakin”.

Oys:n, Nordlabin ja Oulun kaupungin potilastyötä tekevät työtekijät voivat jatkossa käydä koronatestissä Kontinkankaalla Rehapoliksessa. Näytteenottopisteen avautumisesta tiedotetaan erikseen. Muut Oulun kaupungin työntekijät pääsevät testiin Työterveys Virran kautta. Kuntalaisten testaus jatkuu edelleen yhteispäivystyksessä Oys:ssa sekä koronavastaanotoilla Kontinkankaan ja Haukiputaan hyvinvointikeskuksissa.